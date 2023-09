Pe Arena Națională, în fața a peste 41.000 de spectatori, România deschidea scorul încă din minutul doi prin Ciprian Marica, care a profitat de o gafă a lui Vilmos Vanczak, a scăpat singur cu portarul Adam Bogdan și a punctat pentru 1-0. În minutul 31 scorul era deja 2-0 pentru ”tricolori”, după un șut superb al lui Mihai Pintilii, din afara careului.

Pentru 3-0 a marcat Cristi Tănase, în minutul 88, cu un șut la colțul lung, iar România se bucura de prima șansă pentru barajul de calificare la Mondial. Un turneu final la care, din păcate, nu am ajuns. Grecia ne-a ieșit în cale la tragerea la sorți, iar fosta campioană europeană a obținut calificarea cu 4-2 la general (3-1 și 1-1).

Ciprian Marica: ”Și azi mă întâlnesc cu oamenii și îmi spun despre acel gol”

Pentru acel meci, Victor Pițurcă a mizat în atac pe Ciprian Marica, chiar dacă fostul internațional nu avea echipă de mai bine de două luni. Pe 1 iulie 2013, atacantul își reziliase înțelegerea cu Schalke, iar pe 6 septembrie era titular în meciul României cu Ungaria.

Contestat în spațiul public, Marica i-a răsplătit imediat încrederea lui Pițurcă și a marcat în debutul acelei partide.

„Îmi amintesc încărcătura partidei, întotdeauna a existat acea rivalitate pozitivă care a scos tot ce aveam mai bun din noi. Îmi aduc aminte că eram contestat, doar ce am reziliat contractul cu Schalke și nu aveam echipă. Oamenii se întrebau dacă sunt sau nu în formă. Am fost o carte câștigătoare pentru domnul Pițurcă și nu numai, cred că pentru toți românii. Și astăzi mă întâlnesc cu oamenii și îmi spun despre acel gol din minutul doi”, a spus Ciprian Marica, în dialog cu Sport.ro.

După gol, a venit și assist-ul pentru Marica în minutul 31. De la marginea careului a trimis în spate pentru șutul șuperb al lui Mihai Pintilii, care s-a oprit în vinclul porții lui Adam Bogdan, pe atunci legitimat la Bolton Wanderers. Fostul mijlocaș și-a găsit cu greu cuvintele când a fost pus să descrie reușita superbă din meciul cu Ungaria.

„Ce amintire să am? Cred că e cel mai frumos gol din cariera mea. Mai ales că a fost contra Ungariei. Îmi e greu să descriu în cuvinte ce am trăit atunci și cum a fost. Senzațional! Atmosfera plus golul, primul și ultimul gol la echipa națională. Cred că îmi va rămâne tot timpul întipărit în minte”, a rememorat Mihai Pintilii, într-un interviu acordat pentru reporterul PRO TV Violeta Colgiu.

„Ce repede trece timpul! A fost un meci foarte bun și consistent din partea echipei noastre, iar scorul putea fi mai mare de 3-0. Îmi aduc aminte de golul foarte frumos al lui Pintilii, de atmosfera din tribune, că eu am avut o ocazie destul de mare pe care nu am fructificat-o. Din ce îmi aduc aminte, gazonul era impecabil pentru că fusese schimbat înainte de meci” - Adi Popa, pentru PRO TV .

România - Ungaria 3-0 (6 septembrie 2013). Echipele de start:

România : Tătăruşanu - Măţel, Chiricheş, Goian, Raţ - Pintilii, Bourceanu - Torje, Stancu, Maxim - Marica

: Tătăruşanu - Măţel, Chiricheş, Goian, Raţ - Pintilii, Bourceanu - Torje, Stancu, Maxim - Marica Rezerve: Lobonţ - Luchin, Papp, Găman, Latovlevici, Adi Popa, Tănase, Hoban, D. Grigore, Alexe, Gigel Bucur

Selecționer: Victor Pițurcă

Ungaria : Bogdan - Vanczak, Liptak, Guzmics, Kadar - Korcsmar, Varga - Koman, Bode, Dzsudzsak - Szalai

: Bogdan - Vanczak, Liptak, Guzmics, Kadar - Korcsmar, Varga - Koman, Bode, Dzsudzsak - Szalai Rezerve: Kiraly - Elek, Laczko, Nemeth, Fiola, Lovrencsics, Gyomber, Devecseri, Szabics, Szakaly, Hajnal, Megyeri

Selecționer: Sandor Egervari

Dorin Goian: "Atmosfera super, super tare! Ce au făcut ei și n-am făcut noi? Investiții!"

Dorin Goian (42 de ani), stoperul cu 60 de meciuri sub tricolor, rememorează atmosfera de vis de pe Arena Națională și aduce și el în discuție investițiile majore ale maghiarilor în fotbal, care fac ca Ungaria să aibă astăzi rezultate mult mai bune decât ale României pe toate planurile.

"Atmosfera, mai ales că era un meci cu Ungaria, a fost una spectaculoasă. Un meci cu presiune. Fanii au așteptări mari de la noi, mai ales la meciurile cu Ungaria. Cred că s-a resimțit o oarecare presiune în plus față de un joc normal al echipei naționale. Stadionul a fost plin, foarte mulți fani unguri veniți la București. Atmosfera super, super tare!

Victoria a fost una spectaculoasă. Am câștigat de o manieră categorică. Nu știu dacă ungurii au avut două ocazii în acel joc. I-am dominat, iar scorul putea fi unul mai usturător. A fost foarte important că am început bine, a dat Marica primul gol. După care, a marcat Pintilii cu acel șut în vinclu, o nebunie de gol. A doua repriză, pe lângă golul lui Tănase, au mai fost două-trei ocazii clare singur cu portarul ale lui Stancu și Adi Popa. O victorie frumoasă, iar atmosfera de pe Arena Națională... țin minte că la intonarea imnului am simțit și noi parcă mai aprig față de alte meciuri.

Au investit foarte mult în fotbalul lor, în infrastructură, în antrenori, antrenori licențiați, care știu exact ce să lucreze la fiecare nivel. Cred că asta a făcut diferența ca ei să progreseze, iar noi să facem pași înapoi.

Eu spun că diferența nu ar mai fi așa mare dacă s-ar juca acum România - Ungaria, dar în conjunctura unui joc se pot întâmpla multe. Cu siguranță o dispută România - Ungaria ar fi mult mai echilibrată decât a fost înainte", a spus Dorin Goian, pentru Sport.ro.

Tibor Selymes trage o concluzie amară: ”Am fost sus și am ajuns foarte jos”

De foarte multe ori, în balanță cu vecinii din Ungaria sunt invocate ”investițiile” pe care aceștia le-au făcut în ultimii ani și care au ajuns să dea roade pe parcurs.

Fost jucător și antrenor în Ungaria, Tibor Selymes (53 de ani), care are în palmares și 46 de selecții la naționala României, a explicat cu lux de amănunte pașii pe care i-au făcut vecinii noștri și spune care sunt capitolele la care fotbalul românesc mai are de lucrat.

Selymes a dat un exemplu concret, Debrecen, acolo unde tinerii beneficiază de toate condițiile pentru performanță.

„Au investit în infrastructură, în oameni, în antrenori. Au investit extrem de mulți bani în sport și în fotbal. E foarte important cum investești în oameni. Foarte mulți antrenori au venit în Ungaria cu metode noi. Au făcut totul cu cap, cu siguranță. Noi, în primul rând, trebuie să facem infrastructură. Noi nu avem infrastructură pentru copii și juniori. Infrastrucutra înseamnă baze sportive, copiii nu joacă pe stadioane.

"În Ungaria, la Debrecen, au șapte terenuri de iarbă și încă trei sau patru de sintetic"

În Ungaria, la Debrecen, au șapte terenuri de iarbă și încă trei sau patru de sintetic. Vă dați seama că acolo poți să te antrenezi, nu să stai cu zece grupe pe același teren. Contează enorm de mult. În primul rând, cred că asta trebuie să fie la noi. Apoi investit în antrenori, oameni trimiși de aici ca să vadă cum se lucrează afară. Astea două lucruri dacă le facem... credeți că nu avem copii talentați? Avem foarte mulți copii talentați în țară. Problema e că nu sunt școliți cum ar trebui, nu sunt munciți cum ar trebui. Astea sunt problemele noastre.

Dacă noi avem antrenorii școliți, asta vine de acolo. E un pachet, nu e numai tehnico-tactic. Acum cred că, din păcate, ungurii sunt peste noi. Au început să vândă jucători cu 70 de milioane.

(n.r. - Când vom ajunge și noi la un asemenea nivel?) Putem! Avem copii talentați, trebuie să punem chestiile astea la punct. Infrastructură, bază sportivă și școlirea antrenorilor de la copii și juniori. Să lucreze exact ce trebuie să lucrezi cu un copil. Uitați, Hagi face, ați văzut, cred că e singurul club chiar se ocupă cu copii și juniori. Dar mai avem nevoie în țara asta de cel puțin șapte sau opt centre la fel. Atunci poți să ai concurență. Sunt multe lucruri. Am fost sus și am ajuns foarte jos”, a spus Selymes, în dialog cu Sport.ro.

Transferuri de pus în ramă: Bundesliga, Premier League și peste 100 de milioane de euro într-o singură vară

Doar în acest sezon, fotbalul maghiar a vândut jucători de peste 100 de milioane de euro! Cea mai sonoră lovitură a vecinilor este, fără îndoială, Dominik Szoboszlai (22 de ani), care a doborât recordul de transfer pentru un fotbalist maghiar. Liverpool a plătit nu mai puțin de 70 de milioane de euro pentru a-l transfera și, dacă luăm în calcul suma plătit de Leipzig (36 de milioane de euro în sezonul 2020-2021), mijlocașul maghiar a prins, până la această vârstă, transferuri în valoare de 106 milioane de euro.

Pe lângă Szoboszlai, maghiarii au mai dat un fotbalist în Premier League în acest an. Tânărul Milos Kerkez s-a transferat la doar 19 ani la Bournemouth, de la AZ Alkmaar, pentru 17,8 milioane de euro și a evoluat deja în cinci meciuri pentru noua sa echipă, în campionat și Cupa Ligii Angliei.

Attila Szalai (25 de ani) a prins și el transferul carierei în această vară, după ce a avut evoluții impresionante la Fenerbahce, în campionatul Turciei. Hoffenheim l-a transferat pentru 12,3 milioane de euro și a evoluat deja în două meciuri în Bundesliga!

În prima ligă din Germania, maghiarii mai au trei jucători: Peter Gulacsi (RB Leipzig), Willi Orban (RB Leipzig) și Roland Sallai (Freiburg).

„Au prioritizat sportul. Nu doar intern, cât și extern. Înțeleg că acum vor să facă o academie și la Oradea. Nu trebuie să-i invidiem, nu trebuie să-i blamăm sau să-i interzicem și trebuie să le urmăm exemplul, să facem mai bine decât ei. Păcat că au furat startul, au câțiva ani în fața noastră”, spune, convins, Ciprian Marica.

Dominik Szoboszlai (Liverpool)

Milos Kerkez (Bournemouth)

Attila Szalai (Hoffenheim)

Boloca e titular la Sassuolo, dar nu mai vrea să audă de România

Topul celor mai scumpe transferuri ale fotbaliștilor români este condus, în continuare, de Adrian Mutu și Cristi Chivu, transferați acum 20 de ani (sezonul 2003-2004) de Chelsea și AS Roma, pentru 19, respectiv 18 milioane de euro.

Au trecut mai bine de doi ani și jumătate de când Dennis Man a făcut pasul la Parma pentru 13 milioane de euro, sumă cu care a ajuns pe locul patru în topul celor mai scumpi fotbaliști români din istorie, dar nu a reușit să prindă un transfer într-un campionat de top după ce a retrogradat cu echipa sa în Serie B, așa cum s-a întâmplat cu Daniel Boloca.

Chiar dacă a promovat cu Frosinone în Serie A, mijlocașul de 24 de ani a fost transferat definitiv de Sassuolo pentru zece milioane de euro. Rămâne cu o singură prezență la naționala României, după ce tatăl său a mărturisit că nu-și mai dorește să joace pentru țara noastră, dezamăgit fiind după ce a prins doar șase minute în trei meciuri la lot.

Născut în Italia, la Chieri, în apropiere de Torino, Boloca vrea să-l impresioneze pe noul selecționer Luciano Spalletti și să reprezintă ”Squadra Azzurra” la nivel de seniori.

Naționala Ungariei în ultimii 10 ani

- calificare la EURO 2016 (câștigă grupa din care au făcut parte Islanda, Portugalia și Austria, apoi pierde în optimi contra Belgiei)

- calificare la EURO 2020 (termină pe ultimul loc "grupa morții" cu Franța, Germania și Portugalia, dar obține două puncte după remizele cu Franța și Germania)

- victorii notabile: Anglia - Ungaria 0-4 (Nations League, iunie 2022), Germania - Ungaria 0-1 (0-1, Nations League, septembrie 2022), Ungaria - Anglia 1-0 (Nations League, iunie 2022)

- fără prezențe la Cupa Mondială

Naționala României în ultimii 10 ani

- calificare la EURO 2016 (termină pe ultimul loc, cu un punct, grupa din care au mai făcut parte Franța, Elveția și Albania)

- ratează calificarea la EURO 2020 (1-2) după eșecul cu Islanda din semifinalele barajului

- victorii notabile: Austria - România 2-3 (Nations League, septembrie 2020), România - Norvegia 3-0 (la masa verde, în Nations League, noiembrie 2020)

- fără prezențe la Cupa Mondială