ROMANIA - RUSIA, LIVE 18.30 | Dezvaluirea incredibila a lui Ambros Martin! Ce a facut Cristina Neagu cand a aflat de calificare: "A fost uluitoare!" Reactia lui Trefilov

Romania s-a calificat in semifinalele EHF Euro 2018 unde o va intalni pe Rusia. Fara Cristina Neague insa, cea care a suferit o ruptura a ligamentului incrucisat anterior si nu va mai putea juca handbal in urmatoarele 6 luni!

Cu toate ca se temea ca accidentarea va fi una de durata, Cristina Neagu a lasat la o parte durerea si a sarbatorit calificarea in semifinale, obtinuta dupa ce Olanda a invins Germania in ultima partida din grupa principala! Selectionerul Ambros Martin a dezvaluit totul!

"A fost un soc tot ce s-a intamplat ieri, la meciul cu Ungaria, in momentul in care a avut loc acea accidentare, cand am vazut-o pe Cristina ca tipa de durere pe teren. De asemenea, a fost un soc pentru ca accidentarea a venit in ultimele minute, intr-un moment in care noi eram in dificultate. Dar am vazut reactia echipei, a incercat sa se adune fara Cristina.



Dupa meci, cand am stiut ca suntem in semifinale, reactia Cristinei a fost uluitoare. A iesit din camera si a inceput sa tipe de bucurie. Iar atunci, toate jucatoarele s-au adunat si au fost impreuna. Au fost sentimente extraordinare.



Echipa are o noua motivatie, o extra-motivatie pentru meciul de maine cu Rusia, in tentativa de a castiga acest meci, nu doar pentru noi, ci si pentru ea. Toata lumea stie cat si-a dorit Cristina sa realizeze ceva exceptional cu echipa nationala" a spus Ambros Martin.

Trefilov: "M-am culcat crezand ca vom juca impotriva Norvegiei!"



Selectionerul Rusiei, veteranul Yevgeni Trefilov, a vorbit la conferinta de presa de dinaintea semifinalei despre duelul cu Romania - el a dezvaluit ca se asteapta la alta adversara.

"Sunt nerabdator, ca un elefant batran care nu sta jos de teama ca n-o sa se mai ridice. Dupa meciul cu Suedia (pierdut cu 30-39 de Rusia) m-am pus in pat cu gandul ca o sa jucam in semifinale cu Norvegia. Apoi, am primit un telefon de la Krasnodar si mi s-a spus ca vom juca impotriva Romaniei. Nu-mi venea sa cred.



Romania a pierdut-o pe Cristina Neagu? Te rog nu continua. Vreti sa inotam, inotam si sa stam pe mal? Mi-e teama ca ne bucuram prea devreme. O echipa nationala e compusa din jucatoare de la diferite cluburi, iar nivelul de pregatire este, de asemenea, diferit. Nu stiu cum va raspunde echipa la aceasta pierdere. Mi-e frica sa nu ne sufocam" a declarat selectionerul Rusiei, Yevgeni Trefilov.