Norvegiencele sar in apararea Romaniei si a lui Neagu! Federatia Europeana de Handbal, PUSA LA ZID dupa accidentarea romancei: "Deja e prea mult!"

O handbalista din Norvegia a criticat dur Federatia Europeana de Handbal dupa accidentarea Cristinei Neagu de la EHF Euro!

Sander Sagosen, jucatoare in echipa Norvegiei si legitimata la PSG, sustine ca cei de la EHF trebuie sa schimbe regulamentul pentru a evita astfel de situatii in viitor.

"Fara niciun dubiu, Federatia Europeana de Handbal trebuie sa ia acest turneu drept un exemplu si sa-si dea seama ca deja e prea mult! Este complet lipsit de sens felul in care s-au programat meciurile Romaniei. Au avut trei zile libere, iar apoi au jucat doua meciuri in 17 ore... Este clar ca imediat apar accidentarile.

Priviti ce a patit Neagu, care acum va lipsi un an de zile pentru ca a jucat doua meciuri in doua zile. Evident ca sunt consecidente majore cand faci planurile gresit. Iar totul este trist pentru ca se rasfrange asupra noastra, asupra jucatoarelor. Cu siguranta federatiile nationale impreuna cu Federatia Europeana trebuie sa faca ceva! Pana la urma, jucatoarele pierd. Ai de suferit cand lipsesti un an! Nu toata lumea isi revine dupa o accidentare de acest gen", a spus Sagosen la TV2.

Cristina Neagu a suferit o ruptura de ligamente in meciul cu Ungaria de la EURO. Handbalista trebuie sa se opereze, iar perioada de absenta se poate ridica la peste sase luni.