"Voi da totul să ajut echipa". Cristina Neagu a oferit detalii despre starea de sănătate înaintea duelului cu Danemarca

Tricolorele nu se pot baza pe ajutorul Cristinei Neagu, aflată în continuare în perioada de recuperare după o accidentare, însă jucătoarea de la CSM București speră să-și revină până la partidele din grupa principală III.

În prezent, România se află pe locul secund în grupa E, la egalitate de puncte cu Danemarca, iar o victorie cu nordicele le-ar aduce două puncte importante în calculele clasamentului din grupa principală III, unde se vor duela cu Germania, Polonia și Japonia.

Cu gândul la calificare

Desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă din lume, Cristina Neagu speră să reușească să evolueze la această ediție a Campionatului Mondial, despre care a declarat că va fi ultima din cariera sa, unul dintre obiective fiind calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris.

"Mă simt mai bine, în fiecare zi mă simt mai bine. Ultima oară am intrat în sală cu echipa, am avut nişte şuturi. Deocamdată nu ştiu exact care este situaţia mea. Încerc de la zi la zi să fac mai mult. Am nevoie măcar de un antrenament full cu echipa pentru a intra la joc.

Am făcut eforturi foarte mari în ultimele trei săptămâni pentru a fi aici, pentru a mă recupera. Îmi doresc să intru, să ajut echipa. Nu este cea mai fericită situaţie pentru mine având în vedere că nu m-am antrenat de trei săptămâni… handbal mă refer. Dacă va fi şi voi putea să intru în teren, voi da totul să ajut echipa.

Cu siguranţă este ultimul Campionat Mondial şi dacă totul va merge bine şi ne vom califica la Jocurile Olimpice, ar fi o încoronare a performanţelor la nivelul echipei naţionale. Ar fi extraordinar să ne calificăm la Jocurile Olimpice", a declarat Cristina Neagu, potrivit Fanatik.