România - Ungaria în optimile EURO 2024? Două condiții fac posibil meciul cu maghiarii

În ultimul meci din grupa A, Ungaria a învins-o pe Scoția cu scorul de 1-0 și păstrează șanse de calificare în optimile de finală ale turneului.

Maghiarii au dat lovitura pe final, în minutul 90+10, după ce Kevin Csoboth l-a învins într-un moment de maximă intensitate pe Angus Gunn, goalkeeperul Scoției.

Astfel, cu trei puncte, maghiarii așteaptă rezultatele din celelalte grupe pentru a vedea dacă vor evolua în optimile EURO 2024, acolo unde două scenarii fac posibilă o întâlnire cu România!

Cum putem avea un meci România - Ungaria în optimile EURO 2024

Mai întâi, maghiarii trebuie să fie siguri că se mențin în primele patru poziții din clasamentul celor mai bune ocupante ale locului trei. Pentru un meci România - Ungaria, acestea trebuie să fie din grupele A, B, D, E sau A, B, D, F.

Scenariul nu este unul complicat, având în vedere că în grupele D și E ocupantele locului trei au deja câte trei puncte și pot spera la calificare. Trebuie doar ca și locul trei din Grupa B să se califice. Acolo, Albania și Croația sunt la egalitate pe ultimele două poziții, cu câte un punct.

Apoi intervine cea de-a doua condiție: ”tricolorii” trebuie să câștige Grupa E, unde toate cele patru echipe sunt la egalitate de puncte, cu câte trei. Adică meciurile Slovacia - România și Ucraina - Belgia să se încheie la egalitate sau să sperăm că vom termina cu cel puțin un punct deasupra belgienilor, care ne-au învins la Koln cu 2-0.

Dacă cele două condiții vor fi îndeplinite, atunci Allianz Arena, stadionul din Bayern Munchen, ar putea găzdui meciul dintre România și Ungaria pe 2 iulie!

Programul meciurilor României la EURO 2024

17 iunie (Munchen), România - Ucraina 3-0 (Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Denis Drăguș)

22 iunie (Koln), Belgia - România 2-0 (Tielemans, De Bruyne)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt)

* Criteriile de departajare sunt, în ordine, rezultatele directe (între două echipe) sau mini-clasamentul (între trei echipe) și golaverajul.

* Se califică în optimi primele două clasate și, eventual, a treia clasată: câștigătoarea Grupei E vs. locul 3 din Grupa A/B/C/D, locul 2 din Grupa E vs. locul 2 din Grupa D, locul 3 din grupa E vs. locul 1 din Grupa B/C

