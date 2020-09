Averi URIASE pentru Dumitru Dragomir si Anghel Iordanescu, care candideaza la Consiliul Local al Bucurestiului!

"Corleone" are trei pensii si a vandut o vila cu 3.9 milioane de euro, in timp ce "Generalul" are zece terenuri, cinci case si doua milioane de euro in banca.

DUMITRU DRAGOMIR (74 ani), cunoscut in lumea fotbalului ca "Oracolul din Balcesti", "Mitica de la Liga" sau "Corleone", candideaza din partea PSD pentru Cosiliul Local al Municipiului Bucuresti. In declaratia sa de avere, el a trecut o vila si un apartament de doua camere, plus bijuterii, ceasuri si tablouri in valoare de 100.000 de euro, dar si depozite bancare de 218.000 de lei si 210.000 de euro. In mai 2020, el a dat un adevarata lovitura financiara, dupa ce-a vandut o vila cu 3.9 milioane de euro si un alt imobil in Voluntari, cu 110.000 de euro. De asemenea, are o pensie consistenta, din trei surse, in total, 206.400 de lei pe an, aproximativ 43.000 de euro. Desi este un jucator important in industria hoteliera si in domeniul imobiliarelor, detinand un hotel, spatii de inchiriat si ridicand mai multe blocuri in Bucuresti si Ilfov in valoare de mai multe zeci de milioane de euro, acesta sunt conduse oficial pe fiul sau Bogdan si nu apar in declaratia sa de avere.

Dragomir a jucat fotbal la Nitramonia Fagaras (1962-1964), Universitatea Craiova (1965-1967) si Chimia Ramnicu Valcea (1967-1971), ulterior fiind conducator de club la Chimia Ramnicu Valcea, FC Olt Scornicesti, FCM Brasov si Victoria Bucuresti. Intre 1996 si 2014, el a condus Liga Profesionista de Fotbal, fiind si vicepresedinte al FRF, dar si deputat din partea PRM, intre 2000 si 2008.

Acesta a avut mai multi pasi de vals cu justitia, fiind condamnat la trei luni de inchisoare pentru "practicarea jocurilor de noroc" (barbut), in 1976, a doua condamnare suferind-o imediat dupa Revolutia din 1989, cand a fost arestat preventiv pentru "abuz in serviciu contra intereselor obstesti" si a fost aproape de moarte dupa gratii, din cauza unor probleme medicale. De asemenea, in ultimii ani, el a fost retinut 24 de ore sub acuzatiile de spalare de bani si evaziune fiscala si a primit condamnari in prima instanta, ulerior ridicate la apel, in cazul vanzarii drepturilor tv pentru meciurile din Liga 1 si dezafilierea FCU Craiova.

Pe de alta parte, ANGHEL IORDANESCU (70 ani), cunoscut in lumea fotbalului ca "Generalul" sau "Tata Puiu", detine, conform declaratiei de avere, nu mai putin de 10 terenuri intravilane, in total de 97.700 de metri patrati, in localitatile Stefanesti, Jilava, Corbeanca sau Breaza. El are in proprietate si alte 4 case de locuit si una de vacanta, la Breaza, dar si un autoturism Land Rover si bijuterii de 10.000 de euro. In ultimul an, Iordanescu a vandut o casa cu teren din Snagov, pentru suma de 185.000 de euro. In schimb, are depozite bancare de 3.65 de milioane de lei, 1.1 milioane de euro si 130.000 de dolari, adica aproximativ 10 milioane de lei, echivalentul a doua milioane de euro. Fostul selectioner incaseaza pensii din doua locuri, Parlamentul Romaniei si Ministerul Apararii Nationale, cate 60.000 de lei pe an de la fiecare.

Anghel Iordanescu a jucat fotbal la Steaua (1968-1982, 1986) si OFI Creta (1982-1984), avand 57 de meciuri si 21 de goluri pentru echipa natioanala a Romaniei. Ca antrenor, le-a pregatit pe Steaua (1984-1990, 1992-1993), Anorthosis Famagusta (1990-1992), Romania (1993-1998, 2002-2004, 2014-2016), Grecia (1998-1999), Al Hilal (1999-2000), Rapid (2000), Al Ain (2001-2002, 2006) si Al Ittihad (2005-2006). Cariera sa de antrenor se leaga de castigarea Cupei Campionilor Europeni de catre Steaua, in 1986, cand a fost jucator-antrenor secund, si de parcursul excelent al echipei nationale la Campionatul Mondial din 1994.

El este general-maior cu o stea si a fost senator intre 2008 si 2012, facand parte, de-a lungul timpului, din PSD si UNPR, unde a fost un apropiat liderilor Gabriel Oprea si Neculai Ontanu. Dupa ce a fost cap de afis pentru UNPR la alegerile europarlamentare din 2019, impreuna cu fostul tenismen Ilie Nastase, dar au obtinut doar 0.39% din voturi, pentru alegerile locale din septembrie 2020, Iordanescu a acceptat sa candideze pe lista PSD pentru Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, alaturi de Petre Roman, Dumitru Dragomir, Cornel Dinu, Daniel Pancu, Elisabeta Lipa, actrita Monica Davidescu sau regizorul Sorin Iliesiu. In ultimul an, Iordanescu a fost in centrul unui scandal, dupa ce presa a dezvaluit ca si-a angajat mezinul consilier la Ministerul Agriculturii, fara studii de specialitate si fara cea mai mica experienta in domeniu.