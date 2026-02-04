OFICIAL Transfer spectaculos pentru Bianca Bazaliu: „Bine ai revenit!“

Transfer spectaculos pentru Bianca Bazaliu: „Bine ai revenit!“ Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cândva, considerată urmașa Cristinei Neagu, interul stânga n-a reușit să îndeplinească așteptările, dar s-a menținut la un nivel acceptabil.

TAGS:
Bianca BazaliuHandbalcorona brasov
Din articol

Bianca Bazaliu va juca din sezonul viitor la Corona Braşov. Anunțul a fost făcut, miercuri, de clubul de sub Tâmpa pe pagina de Facebook.

Bazaliu, care joacă din 2022 la Gloria Bistriţa, a semnat pentru următoarele două sezoane cu viitoarea sa formație. De-a lungul carierei, ea a mai evoluat la CSM Bucureşti, Corona Braşov şi Podravka Koprivnica, având prezenţe constante, atât în competiţiile interne, cât şi în Champions League şi EHF European League. Bazaliu e, totodată, o componentă a lotului României.

Palmaresul Biancăi Bazaliu cuprinde o medalie de aur la Campionatul Mondial de junioare din 2014, trofeul EHF Champions League în 2016, medalie de bronz în EHF Champions League în 2017 şi 2018, medalie de argint în EHF European League în 2024, campioană naţională în 2015, 2016, 2017, 2018, toate cu CSM Bucureşti, medalii de bronz în Liga Naţională în 2023 şi 2024, cu Gloria, câştigătoare a Cupei României în 2016, 2017, 2018, finalistă în 2015, câştigătoare a Supercupei României în 2016 şi 2017, finalistă a Supercupei României în 2018.

Corona Brașov, schimbări masive pentru sezonul viitor

Bazaliu este a şaptea jucătoare anunţată de Corona pentru sezonul viitor, după două handbaliste maghiare, pivotul Emoke Varga şi interul dreapta Sara Afentaler (ambele de la Vaci NKSE), extrema dreapta poloneză Magda Balsam (CSM Slatina), portarul brazilian Renata de Arruda (Gloria Bistriţa), portarul maghiar Kinga Janurik (Ferencvaros TC) şi extrema stânga Eva Kerekes (Gloria Bistriţa).

Potrivit Agerpres, extrema stânga Gabriela Dumitraşcu şi extrema dreapta Marilena Neagu şi-au prelungit contractele cu un sezon. Corona va avea din vară şi un nou antrenor, norvegianul Bent Dahl.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Femeia de afaceri din România păcălită online cu 2 mil. dolari de un fals prinț a făcut credite și ipotecă pe locuință
Femeia de afaceri din România păcălită online cu 2 mil. dolari de un fals prinț a făcut credite și ipotecă pe locuință
ARTICOLE PE SUBIECT
Lovitură în plin pentru Danemarca, înainte de finala cu Germania de la Campionatul European de handbal masculin
Lovitură în plin pentru Danemarca, înainte de finala cu Germania de la Campionatul European de handbal masculin
Danemarca - Islanda, meci fabulos la Europeanul de handbal! Cum s-a încheiat semifinala epică a turneului transmis de VOYO
Danemarca - Islanda, meci fabulos la Europeanul de handbal! Cum s-a încheiat semifinala epică a turneului transmis de VOYO
Nemții, tot nemți! Germania n-a avut milă de Croația în semifinalele Europeanului de handbal (VOYO). Lukas Zerbe, în zi de grație
Nemții, tot nemți! Germania n-a avut milă de Croația în semifinalele Europeanului de handbal (VOYO). Lukas Zerbe, în zi de grație
ULTIMELE STIRI
Pleacă în vară de la Tottenham și ajunge într-o destinație surpriză! Anunțul venit din Anglia
Pleacă în vară de la Tottenham și ajunge într-o destinație surpriză! Anunțul venit din Anglia
Penalizare pentru Inter Milano după ultimul meci din Serie A!
Penalizare pentru Inter Milano după ultimul meci din Serie A!
Jaqueline Cristian, spulberată de locul 144 WTA, în optimile Transylvania Open. A avut mai puțin de 18 ore de odihnă, înainte de meci
Jaqueline Cristian, spulberată de locul 144 WTA, în optimile Transylvania Open. A avut mai puțin de 18 ore de odihnă, înainte de meci
O dorește neapărat pe FCSB în play-off: „N-au voie să mai piardă puncte”
O dorește neapărat pe FCSB în play-off: „N-au voie să mai piardă puncte”
Marius Marin, printre cei mai slabi fotbaliști din Serie A! Media notelor românului + Cum arată echipa rușinii
Marius Marin, printre cei mai slabi fotbaliști din Serie A! Media notelor românului + Cum arată echipa rușinii
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia

Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia

Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile

Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile

Reacția unguroaicei Anna Bondar, după ce ucraineanca Oliynykova a învins-o și a plecat fără să o salute, la Transylvania Open

Reacția unguroaicei Anna Bondar, după ce ucraineanca Oliynykova a învins-o și a plecat fără să o salute, la Transylvania Open

Imagini emoționante! Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren, după ce ambii părinți i-au decedat

Imagini emoționante! Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren, după ce ambii părinți i-au decedat



Recomandarile redactiei
Pleacă în vară de la Tottenham și ajunge într-o destinație surpriză! Anunțul venit din Anglia
Pleacă în vară de la Tottenham și ajunge într-o destinație surpriză! Anunțul venit din Anglia
Penalizare pentru Inter Milano după ultimul meci din Serie A!
Penalizare pentru Inter Milano după ultimul meci din Serie A!
O dorește neapărat pe FCSB în play-off: „N-au voie să mai piardă puncte”
O dorește neapărat pe FCSB în play-off: „N-au voie să mai piardă puncte”
Jaqueline Cristian, spulberată de locul 144 WTA, în optimile Transylvania Open. A avut mai puțin de 18 ore de odihnă, înainte de meci
Jaqueline Cristian, spulberată de locul 144 WTA, în optimile Transylvania Open. A avut mai puțin de 18 ore de odihnă, înainte de meci
Metaloglobus - FK Csikszereda 0-1, ACUM pe Sport.ro. Ciucanii deschid scorul rapid
Metaloglobus - FK Csikszereda 0-1, ACUM pe Sport.ro. Ciucanii deschid scorul rapid
Alte subiecte de interes
Oana Manea, reverență în fața noii naționale de handbal: "Le-au dat multora peste nas, inclusiv mie! Fetele astea au valoare"
Oana Manea, reverență în fața noii naționale de handbal: "Le-au dat multora peste nas, inclusiv mie! Fetele astea au valoare"
România - Muntenegru 25-27, la EHF EURO 2024. Eșec la Debrecen, iar meciul cu Serbia devine decisiv!
România - Muntenegru 25-27, la EHF EURO 2024. Eșec la Debrecen, iar meciul cu Serbia devine decisiv!
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
Toată lumea în Europa! Nu mai puțin de 10 echipe din România vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Toată lumea în Europa! Nu mai puțin de 10 echipe din România vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Tripla coroană pentru Corona! Echipa din Brașov a încheiat un sezon istoric
Tripla coroană pentru Corona! Echipa din Brașov a încheiat un sezon istoric
CITESTE SI
Miercurea Ciuc vrea să îl convingă pe Bolojan să taie taxele locale printr-o petiție bilingvă semnată deja de 60 de ori

stirileprotv Miercurea Ciuc vrea să îl convingă pe Bolojan să taie taxele locale printr-o petiție bilingvă semnată deja de 60 de ori

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!