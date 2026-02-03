CSM București a învins-o pe HC Dunărea Brăila cu scorul de 36-34 (21-20), marți seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 14-a a Ligii Naționale de handbal feminin.



Gazdele au avut o dată avantaj de două goluri (11-9), dar campioanele au controlat jocul în cea mai mare parte a timpului, câștigând fără probleme, după ce au condus cu 36-31.



Elizabeth Omoregie și Valeria Maslova au marcat câte 9 goluri pentru ''tigroaice'', iar Trine Oestergaard Jensen a reușit 6 goluri. Portarul Gabriela Moreschi a avut 10 intervenții.



Valeria Kirdiașeva a înscris 11 goluri pentru Dunărea, iar Mireya Gonzalez Alvarez a adăugat 7 goluri.



Dunărea Brăila a suferit a patra sa înfrângere consecutivă.



Clasament

1. CSM București 27 puncte (14 jocuri)

2. CS Gloria Bistrița 26 (14)

3. CSM Corona Brașov 22 (14)

4. SCM Râmnicu Vâlcea 17 (14)

5. CSM Slatina 14 (13)

6. CS Rapid București 13 (13)

7. HC Dunărea Brăila 12 (14)

...

Liga Florilor se vede în exclusivitate pe VOYO.

