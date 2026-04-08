Handbalista legitimată la Râmnicu Vâlcea a recunoscut cu calm diferența de experiență și de nivel a norvegienelor față de tricolore. Înaintea ei, Sonia Seraficeanu a avut o criză de plâns la interviul de după meci.

Alicia Gogîrlă, explicație la cald după România - Norvegia 25-45

„Cred că este diferență de experiență și nivelul la care evoluează mai multe jucătoare de la Norvegia. Cred că noi suntem mult mai tinere decât ele. Nu avem ce să facem, ele au fost mult mai bune decât noi. Se mai întâmplă, sunt zile și zile. Se mai întâmplă și la echipe mai mari decât a noastră.

(n.r.- cum s-a simțit să joace împotriva Norvegiei) Vă dați seama, este o onoare pentru noi. Contează în primul rând că sunt aici la echipa națională. Norvegia o consider ca orice echipă mare din primele opt. Pentru că și ele au două mâini și două picioare. Și ele sunt oameni, nu știi niciodată când le prindem într-o stare mai vulnerabilă și putem să câștigăm. Da, sunt bucuroasă, sunt onorată că sunt o echipă foarte puternică, dar mai mult de atât nu pot să zic că sunt la fel ca orice echipă din primele opt.

Mi-a plăcut foarte mult când lumea îmi striga numele de familie (n.r.- ca mamei sale, Simona Gocîrlă). Este un sentiment unic mai ales de acum patru ani când am la CSM. Dar, da, a fost un moment frumos și sper să mai fie momente de genul acesta aici.

Alicia Gogîrlă: „Trebuie să stăm cu capul sus”

Avem mai multe lecții de învățat. Trebuie să stăm cu capul sus, pentru că până la urmă este campioană olimpică, nu este orice fel de echipă. Nu putem să mergem mai departe decât dacă ne gândim la următorul obiectiv. Trebuie să batem Polonia și să facem un cadou frumos de Paște părinților de acasă, oamenilor noștri dragi și celor care ne susțin.

Cum am spus la început, ne-a lipsit experiența. Ne-au lipsit și nouă câteva jucătoare. Nu este ușor să nu ai lotul complet. Un meci nu seamă cu celălalt. La fel de bine puteam să le batem”, a declarat Alicia Gogîrlă, la finalul meciului.

Umilință istorică pentru naționala României

Naţionala României a fost învinsă drastic miercuri, pe teren propriu, de multipla campioană Norvegia, scor 45-25 (24-9), în penultimul meci din grupa 1 a EHF Euro Cup, transmis în exclusivitate de către VOYO și Pro Arena. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la Campionatul European din 2026, celelalte disputând preliminarii.

Pentru tricolore a fost partida cu cele mai multe goluri încasate în istoria naționalei de handbal feminin, o umilință fără precedent.

La startul partidei a fost păstrat un moment de reculegere în memoria antrenorului Mircea Lucescu.

Principalele marcatoare ale meciului, în care tricolorele au fost conduse copios, la 18-20 goluri: Seraficeanu 5 goluri, Elghaoui 4, Stoica şi Szoke câte 3 pentru România, respectiv Henriksen 7, Breistol 5, Reistad 5, Hovden 5, pentru Norvegia, care era calificată anterior în semifinalele competiţiei, programate în luna septembrie.

Clasamentul și rezultatele precedente

În cealaltă partidă din etapa a V-a se joacă Slovacia – Polonia. Norvegia, campioană olimpică, mondială şi europeană en-titre, este lider neînvins (10 puncte), urmată de România (6), Polonia (2) şi Slovacia (0).

În primele meciuri din Grupa 1, tricolorele au obţinut rezulatele: 27-29 cu Norvegia, 34-29 cu Polonia, 32-26 şi 32-19 cu Slovacia. Ultima partidă va avea loc chiar în duminica de Paşte, la Radom, cu Polonia.

În grupa 2 au fost repartizate Danemarca, deja calificată în semifinale, Ungaria, Cehia şi Turcia.

Primele două clasate în fiecare grupă se califică în semifinale.

Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE 2026, în calitate de naţiune-gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu vor juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.