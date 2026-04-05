Cum arată clasamentul în Liga Națională de handbal feminin după runda a 19-a

Lupta pentru supremație în campionatul intern de handbal devine din ce în ce mai electrizantă. Gloria Bistrița e lider după etapa a 19-a, în timp ce campioana en-titre, CSM București, se situează pe locul secund. Finalul campionatul se anuță unul pasionant! Meciurile din Liga Florilor sunt transmise de Pro Arena, VOYO și Sport.ro.

În runda a 19-a, Bistrița a învins-o pe SCM Universitatea Craiova cu scorul de 35-28 (19-13), miercuri, în TeraPlast Arena, în timp ce CSM Bucureşti a învins joi, în deplasare, formaţia Corona Braşov, scor 36-29 (21-15), în meci contând pentru etapa a XIX-a a Ligii Naţionale. CSM vine la un punct distanţă în clasament de liderul Gloria Bistriţa.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Grozav 5 goluri, Krpez 4, pentru Corona, respectiv Jaukovic 8, Maslova 8, Omoregie 6, pentru CSM Bucureşti.

CLASAMENT - LIGA NAȚIONALĂ DE HANDBAL FEMININ