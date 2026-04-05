Cum arată clasamentul în Liga Națională de handbal feminin după runda a 19-a

Alexandru Hațieganu
Meciurile din Liga Florilor sunt transmise de Pro Arena și VOYO.

Lupta pentru supremație în campionatul intern de handbal devine din ce în ce mai electrizantă. Gloria Bistrița e lider după etapa a 19-a, în timp ce campioana en-titre, CSM București, se situează pe locul secund. Finalul campionatul se anuță unul pasionant! Meciurile din Liga Florilor sunt transmise de Pro Arena, VOYO și Sport.ro.

În runda a 19-a, Bistrița a învins-o pe SCM Universitatea Craiova cu scorul de 35-28 (19-13), miercuri, în TeraPlast Arena, în timp ce CSM Bucureşti a învins joi, în deplasare, formaţia Corona Braşov, scor 36-29 (21-15), în meci contând pentru etapa a XIX-a a Ligii Naţionale. CSM vine la un punct distanţă în clasament de liderul Gloria Bistriţa.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Grozav 5 goluri, Krpez 4, pentru Corona, respectiv Jaukovic 8, Maslova 8, Omoregie 6, pentru CSM Bucureşti.

CLASAMENT - LIGA NAȚIONALĂ DE HANDBAL FEMININ

Clasamente oferite de Sofascore

În cazul în care două echipe termină cu același număr de puncte, următorul sistem se va aplica pentru departajare: 1. Cel mai mare număr de puncte câștigate în meciurile directe 2. Diferența de goluri în meciurile directe 3. Numărul de goluri marcate în meciurile directe 4. Diferența de goluri 5. Numărul de goluri marcate

Etapa a 19-a - rezultate

  • Bistrița - Craiova 35-28 
  • Corona - CSM București 29-36
  • Târgu Jiu - Slatina 26-29
  • Zalău - Brăila 30-33
  • Galați - Rapid 22-34
  • Baia Mare - Vâlcea 25-33
