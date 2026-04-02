Cum arată clasamentul în Liga Națională de handbal feminin după Corona Brașov - CSM București 29-36

Campioana CSM Bucureşti a învins joi, în deplasare, formaţia Corona Braşov, scor 36-29 (21-15), în meci contând pentru etapa a XIX-a a Ligii Naţionale. CSM vine la un punct distanţă în clasament de liderul Gloria Bistriţa.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Grozav 5 goluri, Krpez 4, pentru Corona, respectiv Jaukovic 8, Maslova 8, Omoregie 6, pentru CSM Bucureşti.

Cum arată clasamentul din Liga Națională de handbal feminin

În primul meci al etapei, liderul Gloria Bistriţa a învins la scor pe SCMU Craiova, 35-28, şi are 36 de puncte în clasament. CSM Bucureşti este pe locul 2, cu 35, când mai sunt trei etape până la desemnarea campioanei. Pe locul 3 se află Corona Braşov, cu 27.

Celelalte partide din etapa a XIX-a se joacă, sâmbătă, după programul: CSM Galaţi – Rapid Bucureşti, Minaur Baia Mare – SCM Rm. Vâlcea, HC Zalău – Dunărea Brăila, CSM Tg. Jiu – CSM Slatina.

Liga Naţională se întrerupe apoi până în 18 aprilie, interval în care naţionala joacă ultimele două partide din EHF Euro Cup, cu Norvegia (8 aprilie) şi cu Polonia (12 aprilie).

