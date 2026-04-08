Deși era clar afectată după rezultat, extrema dreapta a Gloriei Bistrița a reușit inițial fie coerentă în declarații. Seraficeanu a cedat însă atunci când a vorbit de fani și a părăsit în lacrimi zona de interviuri.

Sonia Seraficeanu, în lacrimi după România - Norvegia 25-45

„A fost un meci foarte greu, nu am avut o zi așa bună. Acesta este un rezultat fals pentru echipa națională a României. Eu am încredere în potențialul nostru și cred că putem mult mai mult decât atât. Și sper ca la următorul meci să arătăm cu adevărat că suntem o echipă cu jucătoare cu calitate.

Ce este de înțeles este că suntem oameni și se poate întâmpla să avem o zi mai puțin bună, și astăzi asta s-a întâmplat. După cum v-am spus, nu este prima dată când avem un meci puțin mai slab, dar pe parcursul anilor am dovedit de foarte multe ori că avem calitate.

Atmosfera a fost foarte frumoasă. Mă bucur pentru toți oamenii care au venit să ne susțină în această seară. Sper să rămână alături de noi în continuare, pentru că pe viitor... (n.r.- a început să plângă)” - au fost cuvintele Soniei Seraficeanu, la interviul de după meci.

Umilință istorică pentru naționala României

Naţionala României a fost învinsă drastic miercuri, pe teren propriu, de multipla campioană Norvegia, scor 45-25 (24-9), în penultimul meci din grupa 1 a EHF Euro Cup, transmis în exclusivitate de către VOYO și Pro Arena. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la Campionatul European din 2026, celelalte disputând preliminarii.

Pentru tricolore a fost partida cu cele mai multe goluri încasate în istoria naționalei de handbal feminin, o umilință fără precedent.

La startul partidei a fost păstrat un moment de reculegere în memoria antrenorului Mircea Lucescu.

Principalele marcatoare ale meciului, în care tricolorele au fost conduse copios, la 18-20 goluri: Seraficeanu 5 goluri, Elghaoui 4, Stoica şi Szoke câte 3 pentru România, respectiv Henriksen 7, Breistol 5, Reistad 5, Hovden 5, pentru Norvegia, care era calificată anterior în semifinalele competiţiei, programate în luna septembrie.

Clasamentul și rezultatele precedente

În cealaltă partidă din etapa a V-a se joacă Slovacia – Polonia. Norvegia, campioană olimpică, mondială şi europeană en-titre, este lider neînvins (10 puncte), urmată de România (6), Polonia (2) şi Slovacia (0).

În primele meciuri din Grupa 1, tricolorele au obţinut rezulatele: 27-29 cu Norvegia, 34-29 cu Polonia, 32-26 şi 32-19 cu Slovacia. Ultima partidă va avea loc chiar în duminica de Paşte, la Radom, cu Polonia.

În grupa 2 au fost repartizate Danemarca, deja calificată în semifinale, Ungaria, Cehia şi Turcia.

Primele două clasate în fiecare grupă se califică în semifinale.

Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE 2026, în calitate de naţiune-gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu vor juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.