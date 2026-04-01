CS Gloria Bistriţa şi-a consolidat poziţia de lider în Liga Naţională de handbal feminin, după ce a învins-o pe SCM Universitatea Craiova cu scorul de 35-28 (19-13), miercuri, în TeraPlast Arena, într-un meci din etapa a 19-a.

Cum arată clasamentul în Liga Națională de handbal feminin după Gloria Bistrița - SCM Craiova 35-28

Danila Patricia So Delgado Pintoa a marcat 8 goluri pentru gazde, Larissa Nusser a reuşit 5 goluri, iar Lorena-Gabriela Ostase 4. Portarul Renata Lais De Arruda a totalizat 10 intervenţii.

De la SCM Craiova s-au evidenţiat Enryka Valentina Bodijar, cu 6 goluri, şi Alicia-Maria Gogîrlă, cu 7 goluri.

Clasament1. CS Gloria Bistriţa 36 puncte (19 jocuri)2. CSM Bucureşti 33 (18)3. CSM Corona Braşov 27 (17)4. SCM Râmnicu Vâlcea 23 (18)5. CSM Slatina 20 (18)6. CS Minaur Baia Mare 19 (17)