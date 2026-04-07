LIVE BLOG România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026! Meciul este transmis de VOYO și Pro Arena

Naționala feminină de handbal este pregătită de Ovidiu Mihăilă.

România - Norvegia, miercuri de la ora 19:00, LIVE pe VOYO și Pro Arena

Selecţionerul echipei naţionale de handbal feminin a României, Ovidiu Mihăilă, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că speră ca elevele sale să le facă să sufere pe adversare în meciul cu Norvegia din preliminariile EHF EURO Cup 2026.

Selecționerul Ovidiu Mihăilă: ”Pregătim câteva surprize Norvegiei”

"Pregătim câteva surprize Norvegiei, e normal. Am analizat meciul tur din Norvegia (n.r. - pierdut de România cu 27-29), adversarele au nişte puncte forte la care trebuie să fim atenţi. De aceea spun că vom schimba câteva lucruri, iar dacă nu merge ceva, trebuie să găsim soluţii în timpul meciului.

Pe Norvegia aş compara-o cu Spania din fotbal... Dar şi naţionala de fotbal a Spaniei a avut momente în care a suferit. Aşa că sper ca şi noi să le facem pe adversare să sufere.

Sper să trăim la maximum acest meci şi să câştigăm. Important e să crezi în tine când intri pe teren, să ai atitudinea potrivită şi să fii disciplinat", a spus selecţionerul.

"Cu siguranţă jocul de miercuri seara va fi unul extrem de dificil. Aşa cum le-am simţit pe fete, care în ultima perioadă s-au autodepăşit, îşi doresc să revină în prim-planul handbalului european şi mondial.

Sunt convins că şi miercuri, împotriva Norvegiei, fetele vor încerca să îşi depăşească limitele, pentru a încerca să câştigăm în faţa campioanei mondiale. Trebuie să avem încredere în ele, să le susţinem şi să ne încurajăm pentru a trăi cu speranţa că şi ele pot face istorie pentru handbalul feminin românesc.

Fiecare joc, aşa cum este cel cu Norvegia, este o cărămidă pentru a face un succes la Europeanul de la finalul acestui an", a adăugat Mihăilă.

Care sunt absențele din naționala României

Antrenorul se confruntă cu mai multe probleme de lot înaintea acestei partide, însă speră ca înlocuitoarele să demonstreze că România merită un loc între cele mai bune echipe naţionale ale Europei.

"Din păcate avem absenţe în lot. Rebeca Necula are probleme la umărul drept, Skrobic (n.r. - Maryia Skrobic) are probleme la ligamentele încrucişate, Yuliya Dumanska se confruntă cu o problemă delicată în familie şi a plecat la părinţi, Andreea Popa nu este nici ea total refăcută după accidentarea la mâna dreaptă... deci sunt absenţe.

Însă eu convins că fetele care sunt aici, la lot, vor face tot ce ţine de ele pentru a arăta că handbalul feminin românesc merită un loc printre cele mai bune echipe ale Europei", a explicat Ovidiu Mihăilă.

Echipa naţională de handbal feminin a României întâlneşte selecţionata Norvegiei, miercuri, de ora 19:00, în Sala Polivalentă din Capitală, într-o partidă contând pentru Grupa G1 a preliminariilor competiţiei EHF EURO Cup 2026.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
ULTIMELE STIRI
Ilie Dumitrescu și-a ales favorita la titlu: „Echipă solidă”
O echipă din play-off aruncă armele: „Nu mai avem șanse la titlu”
Românul de 5 milioane de euro a ajuns rezervă nefolosită în ”B”!
Sorana Cîrstea, în elita WTA. Ce loc ocupă Sori în clasamentul mondial din tenis
Sporting - Arsenal, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00! „Tunarii”, flămânzi după eșecul din FA Cup
A anunțat cine va antrena FCSB din vară: "Gigi îi dă 25.000 de euro pe lună"

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Jackpot pentru Dennis Man: suma câștigată în sezonul de titlu și concluzia trasă de olandezi

Schimbare în lupta la titlu din Italia, după Napoli - Milan! Chivu și Inter rămân cu un avans considerabil

Surpriză de proporții: Spalletti propune ca Italia să preia modelul din România după ratarea Mondialului

Ca și plecat de la City, Pep Guardiola a spus unde ar vrea să antreneze

Romulus Gabor, tabloul Corvinul Hunedoara și omul care i-a influențat cariera: "Mircea Lucescu ne dădea kilometrajul peste cap!"
Ilie Dumitrescu și-a ales favorita la titlu: „Echipă solidă”
O echipă din play-off aruncă armele: „Nu mai avem șanse la titlu”
Atacantul adus de Becali pe 800.000 de euro, distrus psihic de FCSB: „Aproape am ajuns la nebuni! Simțeam că mor”
Românul de 5 milioane de euro a ajuns rezervă nefolosită în ”B”!
România - Norvegia 22-33. Pumnal nordic în inima tricolorelor. Cu cine vor juca elevele lui Adi Vasile în Grupa Principală 2
CM de HANDBAL 2021 | Ungaria, răpusă de Germania. Echipele calificate în faza a doua + Rezultatele de luni
Naționala României și-a aflat adversarele de la Campionatul European de handbal feminin EHF EURO 2024, primul fără Cristina Neagu!
Campionatul European se va juca în România! Anunțul federației
România – Slovacia 32-19! Ce trebuie să facă „tricolorele” pentru calificarea în Final Four-ul EHF Cup
Lotul naționalei României pentru EHF Euro Cup! Meciurile se văd EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena
Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

