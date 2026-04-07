Selecţionerul echipei naţionale de handbal feminin a României, Ovidiu Mihăilă, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că speră ca elevele sale să le facă să sufere pe adversare în meciul cu Norvegia din preliminariile EHF EURO Cup 2026.

Selecționerul Ovidiu Mihăilă: ”Pregătim câteva surprize Norvegiei”

"Pregătim câteva surprize Norvegiei, e normal. Am analizat meciul tur din Norvegia (n.r. - pierdut de România cu 27-29), adversarele au nişte puncte forte la care trebuie să fim atenţi. De aceea spun că vom schimba câteva lucruri, iar dacă nu merge ceva, trebuie să găsim soluţii în timpul meciului.

Pe Norvegia aş compara-o cu Spania din fotbal... Dar şi naţionala de fotbal a Spaniei a avut momente în care a suferit. Aşa că sper ca şi noi să le facem pe adversare să sufere.

Sper să trăim la maximum acest meci şi să câştigăm. Important e să crezi în tine când intri pe teren, să ai atitudinea potrivită şi să fii disciplinat", a spus selecţionerul.

"Cu siguranţă jocul de miercuri seara va fi unul extrem de dificil. Aşa cum le-am simţit pe fete, care în ultima perioadă s-au autodepăşit, îşi doresc să revină în prim-planul handbalului european şi mondial.

Sunt convins că şi miercuri, împotriva Norvegiei, fetele vor încerca să îşi depăşească limitele, pentru a încerca să câştigăm în faţa campioanei mondiale. Trebuie să avem încredere în ele, să le susţinem şi să ne încurajăm pentru a trăi cu speranţa că şi ele pot face istorie pentru handbalul feminin românesc.

Fiecare joc, aşa cum este cel cu Norvegia, este o cărămidă pentru a face un succes la Europeanul de la finalul acestui an", a adăugat Mihăilă.