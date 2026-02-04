Ana Bărbosu poate să încaseze o nouă lovitură. Gimnasta română în vârstă de 19 ani riscă să fie suspendată.

Ana Bărbosu, în fața unui nou moment dificil

Bărbosu a primit din SUA vestea că ar putea fi suspendată, într-o speță care nu are legătură cu disputa pentru bronzul olimpic de la Paris din 2024.

„Este o informație pe care nu vreau să o comentez. Se întâmplă anumite investigații. Când vom avea certitudinea, atunci vom putea vorbi” - a fost mesajul lui Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR).

Cel mai negru scenariu posibil ar fi suspendarea pentru dopaj, în contextul în care România se luptă pentru a-i păstra Anei Bărbosu medalia de bronz de la Paris.

Optimismul lui Mihai Covaliu

Cazul se va rejudeca la TAS după contestația americanilor. Până la finalizarea procesului, medalia va rămâne la Ana Bărbosu.

„Eu cred că lucrurile vor rămâne așa cum au rămas după Jocurile Olimpice. Adică medalia să fie a Anei Bărbosu și a României”, a adăugat Covaliu.