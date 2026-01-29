România s-a specializat, din păcate, în pierderea medaliilor olimpice, la gimnastică feminină.

A fost, mai întâi, drama trăită de Andreea Răducan, la Jocurile Olimpice de la Sydney, în 2000. Iar astăzi, ne-am trezit cu medalia pierdută de Ana Bărbosu. Sport.ro a explicat aici cum de gimnasta de 19 ani tocmai a rămas fără bronzul cucerit, la Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024.

S-a ajuns aici, pentru că americanii au urmărit cazul și, folosindu-și și influența la nivel înalt, au ajuns la decizia de astăzi. Și, din ce simte Corina Ungureanu, fostă gimnastă la rândul ei, această poveste va avea un final nefericit pentru sportul românesc.

„Din păcate, dacă americanii vor putea dovedi că au făcut contestația în termenul de un minut (n.r. – în timpul concursului olimpic), atunci Ana, din păcate, va pierde definitiv medalia. Bronzul pe covor, real, medalia de bronz îi revenea Sabrinei [Voinea]. În acest moment, pentru medalia de bronz se luptă locurile 4 și locul 5. La Sabina au fost două penalizări. Niciunui antrenor nu i-ar da prin cap să facă două contestații. Este dureros, pentru mine a fost un șoc. Speram că se va termina bine pentru România. Dar cel mai dureros e pentru Ana ce se întâmplă acum“, a spus Corina Ungureanu pentru Digi 24.

