Anunțul a fost făcut joi de președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu. DETALII AICI



În acest context, Sport.ro a luat legătura cu Marius Batog, directorul CSS Focșani, clubul la care Ana Bărbosu a fost legitimată în primii ani ai carierei. Oficialul a recunoscut că a aflat informația chiar de la noi.



Marius Batog: „E prima dată când aud”



„De medalie? Nu știu, e prima dată când aud. Știu că au fost niște discuții. A pierdut medalia, să înțeleg? Colega mea, Daniela Trandafir, este în stare să vă dea mai multe detalii”, a declarat Batog pentru Sport.ro.



„Știu că erau niște discuții legate de un proces la TAS și se aștepta un verdict. Chiar am vorbit azi cu Daniela, cred că și pentru ea va fi o surpriză. Nu cred că a aflat încă, doar dacă a fost contactată de Federație”, a continuat directorul CSS Focșani.

Emoții pentru Ana Bărbosu

Ana Maria Bărbosu a obținut medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, la proba de la sol, însă gimnasta poate rămâne fără medalie, după ce Tribunalul Federal Elvețian le-a dat câștig de cauză americanilor.

Inițial, Ana Maria Bărbosu a încheiat concursul pe podium, însă, după o contestație depusă de americani, românca a fost detronată de Jordan Chiles.

Federația Română de Gimnastică și Ana Bărbosu au mers la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne și au argumentat că echipa lui Jordan Chiles a depus contestația în afara timpului regulamentar.

Instanța de la Lausanne i-a dat dreptate Anei și a trimis o recomandare pentru Federația Internațională de Gimnastică să rectifice clasamentul, iar lui Chiles să i se ofere nota inițială. FIG s-a conformat recomandărilor TAS, astfel că Jordan Chiles a coborât pe locul cinci, Ana Bărbosu a urcat pe locul trei, iar Sabrina Voicu, pe locul patru.

TAS va rejudeca speța

După verdictul primit de la TAS, Jordan Chiles și Federația Americană de Gimnastică s-au considerat nedreptățite și s-au adresat către Tribunalul Federal Elvețian, singura cale de atac a deciziei TAS. Conform golazo.ro, Tribunalul Federal Elvețian a întors cazul spre rejudecare, astfel că TAS va trebui acum să reanalizeze probele video.

Astfel, judecătorii TAS fie vor ține cont de cronometrul oficial, iar medalia se va întoarce la gâtul Anei Bărbosu, fie vor lua în considerare proba video pusă la dispoziție de Netflix, în care Cecile Canqueteau-Landi, antrenoarea lui Jordan Chiles, apare la masa juriului în mai puțin de un minut, termenul-limită în care poate fi depusă o contestație.

