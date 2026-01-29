Ana Bărbosu nu va fi obligată să restituie banii pe care i-a primit ca premiu din partea statului român, în cazul în care va rămâne fără medalia de bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Ana Bărbosu nu are probleme în privința banilor primiți de la stat

Gimnasta a câștigat pentru performanța de la Paris 60.000 de euro din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) și 30.000 de euro de la Clubul Sportiv Steaua București.

Motivul pentru care Ana Bărbosu nu are emoții din punct de vedere financiar este reprezentat de faptul că legislația din România nu are o prevedere specifică, în care sportivii să fie obligați să returneze banii primiți, dacă o medalie le este retrasă ulterior.

Actul normativ în cauză, care nu o obligă printr-o reglementare pe Ana Bărbosu să restituie banii, este Legea educației fizice și sportului (Legea 69/2000).

De asemenea, nici regulamentele interne ale COSR și ale CSA Steaua nu prevăd returnarea banilor într-o speță precum cea a Anei Bărbosu.

Emoții pentru Ana Bărbosu doar pentru medalia de bronz

Ana Maria Bărbosu a obținut medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, la proba de la sol, însă gimnasta poate rămâne fără medalie, după ce Tribunalul Federal Elvețian le-a dat câștig de cauză americanilor.

Inițial, Ana Maria Bărbosu a încheiat concursul pe podium, însă, după o contestație depusă de americani, românca a fost detronată de Jordan Chiles.

Federația Română de Gimnastică și Ana Bărbosu au mers la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne și au argumentat că echipa lui Jordan Chiles a depus contestația în afara timpului regulamentar.

Instanța de la Lausanne i-a dat dreptate Anei și a trimis o recomandare pentru Federația Internațională de Gimnastică să rectifice clasamentul, iar lui Chiles să i se ofere nota inițială. FIG s-a conformat recomandărilor TAS, astfel că Jordan Chiles a coborât pe locul cinci, Ana Bărbosu a urcat pe locul trei, iar Sabrina Voicu, pe locul patru.

TAS va rejudeca speța

După verdictul primit de la TAS, Jordan Chiles și Federația Americană de Gimnastică s-au considerat nedreptățite și s-au adresat către Tribunalul Federal Elvețian, singura cale de atac a deciziei TAS. Conform golazo.ro, Tribunalul Federal Elvețian a întors cazul spre rejudecare, astfel că TAS va trebui acum să reanalizeze probele video.

Astfel, judecătorii TAS fie vor ține cont de cronometrul oficial, iar medalia se va întoarce la gâtul Anei Bărbosu, fie vor lua în considerare proba video pusă la dispoziție de Netflix, în care Cecile Canqueteau-Landi, antrenoarea lui Jordan Chiles, apare la masa juriului în mai puțin de un minut, termenul-limită în care poate fi depusă o contestație.

