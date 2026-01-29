Continuă scandalul de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, când Ana Bărbosu a fost deposedată de Jordan Chiles de medalia de bronz după o contestație efectuată de americani. Federația Română de Gimnastică a mers, ulterior, la TAS, care i-a atribuit medalia româncei.



Doar că Federația Americană de Gimnastică și Jordan Chiles au dus cazul la Tribunalul Federal Elvețian, care a decis rejudecarea cazului de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.



În consecință, Jordan Chiles își poate revendica medalia obținută inițial de Ana Bărbosu.



Americanii au reacționat categoric după ce Ana Bărbosu a pierdut medalia olimpică: ”Furie internațională!”



Presa din Statele Unite ale Americii au scris după ce au curs informațiile conform cărora TAS va rejudeca scandalul de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.



”Chiles este cu un pas mai aproape de a-și păstra medalia de bronz de la JO 2024. Cea mai înaltă instanță din Elveția i-a adus lui Chiles o victorie juridică cheie după ce a anunțat că a admis o parte din apelul sportivei și că trimite cazul înapoi la TAS pentru reexaminare.



Decizia o aduce pe Chiles mai aproape de rezolvarea disputei complicate și pline de erori, care inițial a dus la retragerea medaliei de bronz a americancei la sol în ultima zi a Jocurilor Olimpice de la Paris.



Clasamentul final va fi din nou în mâinile TAS. Decizia de a-i retrage medalia lui Chiles a provocat o furie internațională care a umbrit sfârșitul JO, în mare parte pentru că a implicat o dispută privind detaliile regulilor de gimnastică, mai degrabă decât o greșeală sau o abatere din partea lui Chiles sau, de altfel, a oricăreia dintre celelalte gimnaste implicate”, a scris eu.usatoday.com.

