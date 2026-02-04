" Faptul că a apărut în presă că Ana Maria Bărbosu a pierdut medalia câştigată la Jocurile Olimpice, nu a fost un lucru bun, în primul şi în primul rând la adresa sportivului. M-aş fi aşteptat la mai multă solidaritate şi la mai multă susţinere din partea alor noştri. Şi cred că e foarte important în astfel de momente să susţinem cauza sportivilor români şi nu invers. Nu am vorbit cu Ana până acum, pentru că este un moment delicat. Vorbim cu avocaţii ei, sunt lucruri care se întâmplă în limbajul specific, juridic şi prefer să nu ne dăm fiecare cu părerea despre ce a auzit, despre ce a înţeles. Sunt comunicate de presă, lucrurile se întâmplă conform strategiei pe care o avem, conform a ceea ce ne spun avocaţii. Datoria noastră este să ne susţinem sportivii şi să apărăm poziţia României ", a completat oficialul COSR, potrivit Agerpres.

" Este un nou moment, în sensul că s-a retrimis cazul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Vom face exact ceea ce am făcut şi până acum, adică vom susţine sportivii români, vom susţine Federaţia Română de Gimnastică. Nu avem cum şi nu avem voie să facem altcumva, decât să apărăm sportivii români, să apărăm drepturile lor, să susţinem Federaţia Română de Gimnastică în acest demers. Nu este o luptă uşoară. Am reuşit să câştigăm, după cum bine ştiţi, prima etapă atunci, acolo, la Jocurile Olimpice de la Paris. Este o nouă etapă acum. Oarecum eram pregătiţi pentru acest moment, pentru că ştiam ce demersuri s-au făcut din partea americană, cei care o reprezintă pe Jordan Chiles. În schimb, eu cred că lucrurile vor rămâne aşa cum au rămas după Jocurile Olimpice. Medalia să fie a Anei Bărbosu şi să fie a României, pentru că noi am avut două sportive care au fost în lupta pentru această medalie. Ambele au avut exerciţii foarte bune, dar, sigur, ceea ce ţine de ce se întâmplă în afara zonei de concurs şi acolo trebuie atenţie şi acolo trebuie făcute lucrurile la acelaşi nivel ca la Jocurile Olimpice ", a declarat Covaliu, la Muzeul Sportului.

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, s-a arătat optimist în ceea ce priveşte medalia de bronz obţinută de Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după ce Tribunalul Federal Elveţian a trimis cazul la TAS pentru reexaminare. S-a ajuns aici, după apelul formulat de gimnasta americană Jordan Chiles.

Varianta optimă, în viziunea lui Mihai Covaliu

Mihai Covaliu a precizat că, în opinia sa, toate cele trei sportive implicate în acest caz, Ana Maria Bărbosu, Jordan Chiles şi Sabrina Voinea ar fi meritat câte o medalie de bronz.

"Eu sunt optimist, pentru că medalia este acum a unui sportiv din România. Am militat atunci la Jocurile Olimpice pentru rezolvarea şi aplanarea acestei situaţii prin acordarea unei medalii de bronz celor trei sportive. Cred că era lucrul cel mai înţelept din partea Federaţiei Internaţionale de Gimnastică. Am mers mai departe cu faptul că ei au propus acordarea a două medalii, pentru sportiva din America şi pentru Ana Maria Bărbosu. Am fost de acord şi cu situaţia aceasta, numai că se pare că avocaţii nu sunt totdeauna de acord şi ei caută tot timpul ceea ce scrie şi pe dosul paginii şi sub pagină. Şi eu cred că lucrurile astea ar trebui să rămână în atmosfera de competiţie şi în limitele regulamentelor pe care Federaţia Internaţională de Gimnastică le are", a mai spus Covaliu.

Istoricul unui caz controversat și dramatic

Tribunalul Federal Suprem Elveţian (SFT) a trimis, joi, litigiul legat de medalia de bronz din finala de la sol, în concursul feminin de gimnastică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, spre reexaminare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), care acordase medalia românce Ana Bărbosu, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Bărbosu s-a clasat iniţial pe locul al treilea în finala de la sol, dar a coborât pe locul al patrulea după ce delegaţia Statelor Unite a depus un apel în urma evoluţiei reprezentantei sale, Jordan Chiles. Nota americancei a fost mărită şi aceasta a urcat de pe locul al cincilea pe trei.

România a făcut sesizare la TAS, care a decis că nota iniţială a americancei Chiles ar trebui păstrată deoarece apelul delegaţiei SUA a fost făcut după termenul de un minut şi deci nu ar fi trebuit să fie valid.

Federaţia americană (USA Gymnastics) a precizat că a oferit o nouă probă video care atestă faptul că primul protest a fost comunicat la 47 de secunde de la publicarea notei, iar un al doilea protest opt secunde mai târziu. Totuşi, potrivit federaţiei americane, noile dovezi nu au fost admise de TAS.

Tribunalul Federal Suprem Elveţian a anunţat, joi, că retrimite cazul la TAS, ''pe baza înregistrării audio-video descoperite după decizia luată de TAS'' în favoarea Anei Bărbosu.

Curtea federală a precizat că este o probabilitate ca înregistrarea audio-video să ducă la o modificare a deciziei TAS în favoarea aplicanţilor (Chiles şi USA Gymnastics), având în vedere că TAS ar putea considera, în lumina acestei înregistrări, că solicitarea verbală făcută pentru Jordan Chiles a fost efectuată înainte de expirarea perioadei limită regulamentare de un minut.

O medalie câștigată, pierdută, iarăși câștigată și pierdută din nou!

Pe 5 august 2024, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766, astfel că a terminat pe poziţia a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă. Ulterior, Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS) a decis ca medalia de bronz să revină gimnastei Ana Maria Bărbosu, aceasta fiind urmată pe locul 4 de Sabrina Maneca-Voinea şi pe 5 de americanca Jordan Chiles.

Ulterior, atât federaţia de gimnastică din SUA, cât şi gimnasta română Sabrina Maneca-Voinea au făcut apel la Tribunalul Federal Elveţian.

România nu mai obţinuse o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012 (Londra), când Sandra Izbaşa câştiga aurul la sărituri, Cătălina Ponor cucerea argintul la sol, iar echipa feminină a României lua bronz.