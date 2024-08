Când va primi Ana Bărbosu medalia de bronz? Mihai Covaliu a dat răspunsul

În cadrul unei conferințe de presă organizate luni, pe Aeroportul Henri Coandă, Covaliu a anunțat că România va intra în posesia unei medalii mult așteptate în curând.

Când va primi Ana Bărbosu medalia de bronz? Președintele COSR a dat răspunsul

Una dintre cele mai așteptate vești a fost legată de situația controversată a medaliei de bronz la proba de sol din cadrul competiției de gimnastică. După ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis în favoarea apelului depus de Ana Maria Bărbosu, românca urmează să primească medalia de bronz, retrasă de la gimnasta americană Jordan Chiles.

„Mă bucur că gimnastica noastră a fost din nou în finala olimpică după 12 ani. Gimnastele noastre s-au întrecut de la egal la egal cu cele mai bune din lume, iar medalia pe care România a primit-o este pe deplin meritată. Va ajunge foarte curând în România și sportiva va intra în posesia ei”, a declarat Covaliu.

În ceea ce privește rezultatele generale ale României la Jocurile Olimpice de la Paris, Mihai Covaliu s-a arătat optimist. Deși România s-a clasat pe locul 23 în clasamentul pe națiuni, președintele COSR consideră că aceasta este o poziție care oferă încredere pentru viitor.

„Ne bucurăm că am ajuns acasă cu rezultate foarte bune, care puteau fi și mai bune. Am avut locuri 4 care puteau fi medalii și medalii de argint care puteau fi de aur. Locul pe care România l-a ocupat, poziția 23, ne dă încredere că ceea ce am început și construit până acum stă pe o bază solidă”. a concis Covaliu.