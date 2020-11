Bayer Leverkusen s-a impus in deplasare, contra lui Arminia Bielefeld, scor 1-2, intr-un meci din etapa a opta din Bundesliga.

Lukas Hradecky portarul lui Leverkusen a oferit un moment demn de cascadorii rasului. Goalkeeper-ul in varsta de 30 de ani este unul dintre portarii cu experienta din Bundesliga si a ajuns la al saptelea sezon pentru Bayern Lverkusen. Hradecky a primit o pasa simpla de la Sinkgraven. Acesta era pregatit sa degajeze puternic, dar a sters mingea, iar balonul a intrat in propria poarta.

Leon Bailey deschisese scorul in minutul 27. Lukas Hradecky a facut ca scorul sa fie 1-1, dupa gafa facuta in minutul 47. Dragovic l-a salvat pe finlandez si a inscris golul de 3 puncte in minutul 88, iar scorul final a fost 2-1, pentru Leverkusen.

Arminia Bielefeld's equaliser against Bayer Leverkusen pic.twitter.com/BKk7Y8pTQu — Andrew Cesare (@AndrewCesare) November 21, 2020

