Bayern Munchen, CAMPIOANA in Bundesliga pentru al 8-lea sezon consecutiv! Lewandowski a marcat din nou si le-a adus TITLUL

Bayern Munchen este campioana Bundesligii in acest sezon.

Bayern Munchen a invins-o pe Werder Bremen in deplasare, scor 1-0, si a obtinut al 8-lea titlu consecutiv.

Robert Lewandowski a marcat singurul gol al partidei in minutul 43, dupa ce a primit o pasa superba de la Boateng.

Atacantul polonez a preluat mingea pe piept si a finalizat cu un voleu la coltul lung.

Bundesliga este al doilea mare campionat din Europa unde s-a decis titlul in acest an, dupa ce in Ligue 1 PSG a fost declarata campioana, sezonul fiind inghetat in Franta.

