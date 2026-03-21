În aceeași zi în care a primit convocarea, Căbuz a făcut-o lată.
GALERIE FOTO Cum a fost surprins Cătălin Căbuz după ce "a comis-o" chiar în ziua în care a fost convocat la națională
Cătălin Căbuz, portarul celor de la FC Argeș, a fost convocat de urgență la echipa națională, după accidentarea suferită de Mihai Popa.
Pe finalul meciului, în minutul 82, Borța a pasat în spate pentru Căbuz. Portarul piteștenilor a vrut să degajeze, dar și-a calculat greșit pașii, mingea i s-a lovit de piciorul de sprijin, a sărit și a intrat în poartă.
Goalkeeper-ul a fost vizibil afectat, lucru care s-a văzut și la finalul jocului. După ultimul fluier, Căbuz a fost surprins în timp ce era consolat de fostul portar Dani Coman, președintele clubului FC Argeș.
”Cel mai rău îmi pare de greșeala care a fost făcută. Nu cred că au fost cu nimic peste noi, cred că am controlat a doua repriză aproape în totalitate. Diferența a făcut-o acea greșeală.
Nu a fost o greșeală tehnică, a fost efectiv un ghinion. Nu a fost o greșeală tehnică de portar, de individualizare. A fost o greșeală de poziționare a piciorului stâng. El trebuia să joace cu latul mingea, să o dea la jumătatea terenului, să nu încerce să dea tare. Prima greșeală e a lui Borța”, a spus Dani Coman la Digi Sport.
