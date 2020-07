Klopp e in culmea fericirii! Un star din Bundesliga e tot mai aproape de Liverpool! Cat vor plati campionii 

Jurgen Klopp este foarte aproape de realizarea transferului unui jucator pe care il doreste.

Thiago Alcantara nu mai vrea sa-si prelungeasca contractul cu Bayern si este la un pas de Liverpool.

Potrivit publicatiei Bild, antrenorul "cormoranilor" a pus presiune pentru realizarea acestei mutari pentru care Bayern va primi in conturi 35 de milioane de euro.

Sport.ro anunta de acum cateva saptamani ca mijlocasul in varsta de 29 de ani isi doreste sa incerce o noua experienta, avand senzatia ca acum este ultima lui sansa de a ajunge la un alt club de top din Europa.

In sezonul 2019/20, Alcantara a reusit eventul in Germania, echipa sa fiind angrenata si in Champions League, unde Bayern revine in returul optimilor de finala cu Chelsea. Bavarezii au castigat meciul tur cu 3-0.