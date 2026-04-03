GALERIE FOTO Ce gafă! Andre Duarte s-a făcut de râs în FC Botoșani – FCSB
FCSB a intrat în avantaj la pauza meciului cu FC Botoșani, scor 2-1, dar moldovenii au reușit să întoarcă rezultatul în actul secund.
În minutul 78, FC Botoșani a făcut remontada și a trecut în avantaj în meciul cu FCSB. Sebastian Mailat a profitat de o greșeală uriașă a lui Andre Duarte și l-a învins pe Matei Popa.
Fundașul celor de la FCSB a vrut să îi paseze lui Matei Popa, însă nu s-a asigurat și a pasat prea moale. Mailat a ajuns primul la minge, l-a depășit pe goalkeeper-ul roș-albaștrilor și a trimis în poarta goală.
Moldovenii au avut o explozie de bucurie după golul lui Mailat, iar Marius Croitoru nu a făcut excepție.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News