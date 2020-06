Se intoarce in Bundesliga cu orice pret! Cu ce echipa va semna Leroy Sane desi va castiga mai putin decat la Manchester City!

Mutarea lui Leroy Sane este la un pas de a fi oficializata.

Potrivit publicatiei Bild, mijlocasul va ajunge din sezonul urmator la Bayern Munchen, in ciuda faptului ca salariul pe care il va primi nu se ridica la nivelul asteptarilor sale.

Bavarezii vor plati aproximativ 50 de milioane de euro pentru Sane, jucator care a lipsit aproape tot sezonul din echipa lui Guardiola din cauza unei accidentari.

Antrenorul lui Manchester City anuntase inca de acum cateva saptamani ca jucatorul va pleca daca va primi o oferta buna. Germanul in varsta de 24 de ani a fost crescut de Schalke, ajungand in Premier League in 2016, cand a fost transferat contra sumei de 52 de milioane de euro. Noul sau contract, cu Bayern, va fi valabil pentru urmatoarele 5 sezoane.

*** BILDplus Inhalt *** Neuer Superstar für die Liga - SANÉ zu BAYERN PERFEKT! https://t.co/1hoTiXtMWn #Sport #News — BILD Sport (@BILD_Sport) June 30, 2020