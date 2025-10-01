Cele două echipe își dau întâlnire în a doua etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League miercuri seară, de la ora 22:00. Bayer Leverkusen și PSV Eindhoven se întâlnesc pe ”BayArena” din Leverkusen.



Dennis Man, titular în premieră la PSV în UEFA Champions League!



După ce a intrat 10 minute pe final cu Royal Union SG (1-3) din runda inaugurală a noului sezon de la ”masa bogaților”, Dennis Man va fi titular cu Leverkusen miercuri seară.



Antrenorul olandez al echipei din Eredivisie, Peter Bosz, a decis să-l titularizeze pe Man în locul lui Ruben van Bommel, care este indisponibil din cauza unei accidentări la genunchi.



Echipele de start în Leverkusen - PSV



Leverkusen: Flekken - Quansah, Bade, Tapsoba - Tape, Garcia, Fernandez, Grimaldo - Tillman, Poku - Kofane



Flekken - Quansah, Bade, Tapsoba - Tape, Garcia, Fernandez, Grimaldo - Tillman, Poku - Kofane PSV: Kovar - Mauro Junior, Obispo, Gasiarowski, Salah-Eddine - Saibari, Schouten, Veerman - Man, Til, Perisic



Dennis Man l-a cucerit pe antrenorul lui PSV! Ce a spus Peter Bosz după pasa decisivă a românului



Dennis Man (27 de ani) a avut nevoie de doar două minute pe teren pentru a deveni eroul lui PSV în victoria chinuită cu Excelsior, scor 2-1.



Intrat într-un moment critic al partidei, internaționalul român a oferit o pasă de gol crucială, iar la final a fost lăudat public de antrenorul său, Peter Bosz, care a remarcat prestația sa de excepție.



"De data aceasta nu a fost atât de dificil (n.r. - pentru Saibari să marcheze), deoarece Dennis a făcut o treabă excelentă", a zis Bosz, citat de presa olandeză, continuând apoi analiza la adresa marcatorului: "Este încurajator faptul că Ismael ajunge des în poziții de gol, dar uneori este prea impulsiv. Trebuie să-și păstreze calmul. Dacă va reuși acest lucru, va marca mult mai mult".

