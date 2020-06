Unul dintre cei mai doriti fotbalisti din Bundesliga vrea sa ajunga in Spania! La ce destinatie SURPRIZA viseaza mijlocasul 

Este unul dintre cei mai urmariti mijlocasi care evolueaza in Germania si viseaza sa revina in La Liga.

Pierre Kunde a povestit, pentru publicatia As, ca nu ar refuza o oferta din partea celor de la Atletico Madrid, club la care a crescut si de unde a fost vandut la Mainz pentru 7,5 milioane de euro.

"Daca cei de la Atletico ma vor suna, ma voi intoarce cu drag. Acolo mi-am inceput cariera si as fi incantat sa revin. Le datorez enorm celor de la Atleti, ei m-au ajutat sa ajung la Mainz, in Bundesliga. Ar fi onoare sa revin la Atletico, dar pentru asta trebuie sa ma contacteze", a spus Kunde intr-un interviu.

Camerunezul in varsta de 24 de ani nu a jucat la echipa mare a lui Diego Simeone, fiind imprumutat la Extremadura si Granada inainte de a fi transferat la Mainz. In Bundesliga mijlocasul a impresionat, adunand 27 de aparitii in acest sezon, timp in care a inscris 4 goluri si a dat si o pasa de gol.

Pentru evolutiile sale bune, Pierre Kunde se afla acum in vizorul mai multor cluburi importante atat din Germania, cat si din alte campionate.