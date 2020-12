VIDEO |  Moment istoric in Bundesliga! Moukoko a devenit cel mai tanar marcator din istoria campionatului Germaniei!

Borussia Dortmund a jucat in deplasare cu Union Berlin.

Gazdele au deschis scorul in minutul 57 prin Awoniyi, dar avantajul lor nu a durat decat trei minute.

In minutul 60 al meciului, Youssoufa Moukoko a egalat pentru galben-negrii si a devenit cel mai tanar marcator din istoria Bundesligii.

Bundesliga history: Youssoufa Moukoko — 29 days after his 16th birthday — becomes the youngest goalscorer in league historypic.twitter.com/T0xKBOoby0 — Phil Murphy (@Phil_Sports) December 18, 2020

Moukoko a implinit 16 ani in urma cu doar patru saptamani si a deutat in prima echipa a Borussiei in victoria cu 5-2 din deplasarea cu Hertha Berlin.