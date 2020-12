El CIAPO Nistor: "S-a terminat 0-2, putea fi mult mai rau!" S-a facut LINISTE dupa masacrul FARA GLOANTE din repriza a doua! Ce se intampla cu Craiova

Craiova a pierdut cu 2-0, acasa, in fata FCSB si a ratat sansa de a trece pe primul loc in Liga 1.

Dan Nistor spune ca victoria stelistilor nu poate fi contestata si accepta ca scorul putea fi mult mai mare. Craiova nu e in criza, anunta mijlocasul. Misiunea finalului de an e macar un egal cu CFR-ul, in Gruia, in ultima etapa din 2020.

"Am avut doua ocazii destul de mari, nu au intrat, apoi ne-au marcat ei pentru 0-1. Golul 2 ne-a debusolat, scorul putea fi mult mai mare in repriza a doua. Anul trecut am castigat acasa contra lor, nu cred ca e un complex. Trebuie sa muncim mai departe, n-avem ce sa facem.

Trebuie sa acumulam punctele necesare pentru playoff, apoi vrem sa castigam campionatul. Trebuie sa lasam capul jos si sa muncim mult mai mult. Mai avem un meci la Cluj, trebuie sa mergem acolo sa luam macar un punct. Vedem din iarna ce urmeaza. Va fi un meci greu la Cluj, speram sa repetam ce-am facut acolo anul trecut. FCSB a meritat victoria in seara asta, trebuie sa mergem mai departe", a spus Nistor la Digisport.