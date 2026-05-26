A venit anunțul în cazul lui Dennis Politic: "Patru ani de contract"

A venit anunțul în cazul lui Dennis Politic: &quot;Patru ani de contract&quot; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dennis Politic (26 de ani) a jucat în a doua parte a acestui sezon la FC Hermannstadt, împrumutat de la FCSB.

TAGS:
Mihai StoicaFCSBDennis PoliticFC Hermannstadt
Din articol

Cumpărat cu aproape un milion de euro și cu Alexandru Musi dat la schimb, Dennis Politic nu a reușit să impresioneze la FCSB, iar după doar câteva luni a fost trimis, sub formă de împrumut, la o echipă aflată în lupta pentru evitarea retrogradării.

Mihai Stoica: "Dennis Politic trebuie să se întoarcă la noi. O să vedem dacă va mai juca"

Politic nu a avut multe realizări nici la Sibiu, iar în play-out a jucat un singur meci, ulterior suferind o accidentare. 

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, anunță că fostul dinamovist se va întoarce în vară la FCSB, însă nu este clar dacă Politic va face parte din planurile pentru sezonul următor. Un rol important în această decizie îl va avea și Florinel Coman, care s-ar putea întoarce la formația roș-albastră.

"Politic e jucătorul nostru. Trebuie să se întoarcă la noi. După, vom vedea. Mai are patru ani de contract. O să vedem dacă va mai juca la noi. Poate se întoarce Coman, cine știe?!", a spus Mihai Stoica, la Fanatik

  • 24 de meciuri a strâns Dennis Politic la FCSB. A marcat 3 goluri
  • 8 meciuri a strâns Dennis Politic la FC Hermannstadt. A reușit o pasă decisivă
  • Cretu politic
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Gigi Becali se consideră păcălit după transferul lui Dennis Politic

În urmă cu o săptămână, Gigi Becali spunea că a fost "păcălit" în momentul în care a decis să investească serios în aducerea lui Dennis Politic de de la Dinamo. 

"Va fi curățenie mare anul ăsta la FCSB. Cineva spunea că n-am investit. Cum n-am investit, mă? M-a costat aproape două milioane de euro Politic. Dacă Dinamo a avut inteligență și eu n-am avut, am luat-o în freză!

Nu m-au păcălit? N-am fost păcălit? Eu mă bucuram că iau căpitanul lor, dar ei, în gândul lor, spuneau: 'Băi, fraiere, îl iei pe căpitan, dar nu e chiar căpitan'", declara Becali, la Digisport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Anunț important pentru toți clienții DIGI: se „euroizează” facturile. Noile tarife anunțate de companie
Anunț important pentru toți clienții DIGI: se „euroizează” facturile. Noile tarife anunțate de companie
ULTIMELE STIRI
Fotbalistul român cotat la 10.000.000€, în Bundesliga!
Fotbalistul român cotat la 10.000.000€, în Bundesliga!
Ce a văzut Parisul, încântător: „Magic! Unul dintre cei mai mari din toate timpurile“
Ce a văzut Parisul, încântător: „Magic! Unul dintre cei mai mari din toate timpurile“
O echipă de tradiție din Italia va intra în faliment!
O echipă de tradiție din Italia va intra în faliment!
I-a fost furat pașaportul la nuntă și nu ajunge în cantonamentul naționalei înainte de Cupa Mondială
I-a fost furat pașaportul la nuntă și nu ajunge în cantonamentul naționalei înainte de Cupa Mondială
Marius Șumudică a găsit marea problemă la Rapid și îl avertizează pe Pancu: ”Nu au șanse să prindă play-off-ul”
Marius Șumudică a găsit marea problemă la Rapid și îl avertizează pe Pancu: ”Nu au șanse să prindă play-off-ul”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Radu Drăgușin, primul nume rostit de Roberto De Zerbi la conferință: "A fost top! Unul dintre jucătorii cruciali în evitarea retrogradării"

Radu Drăgușin, primul nume rostit de Roberto De Zerbi la conferință: "A fost top! Unul dintre jucătorii cruciali în evitarea retrogradării"

Încep negocierile pentru transfer după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Ofertă bună”

Încep negocierile pentru transfer după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Ofertă bună”

Jose Mourinho transferă de la Cristi Chivu! Starul lui Inter, dorit de Real Madrid

Jose Mourinho transferă de la Cristi Chivu! Starul lui Inter, dorit de Real Madrid

CSA Steaua i-a găsit înlocuitor lui Daniel Oprița! Un fost campion al roș-albaștrilor, favorit să preia echipa

CSA Steaua i-a găsit înlocuitor lui Daniel Oprița! Un fost campion al roș-albaștrilor, favorit să preia echipa

Lovitură pentru FCSB! S-a accidentat și e OUT în barajul cu Dinamo: ”Nu cred că poate”

Lovitură pentru FCSB! S-a accidentat și e OUT în barajul cu Dinamo: ”Nu cred că poate”

Plecat de la FCSB, a fost imediat ofertat de rivale! Decizia luată

Plecat de la FCSB, a fost imediat ofertat de rivale! Decizia luată



Recomandarile redactiei
Fotbalistul român cotat la 10.000.000€, în Bundesliga!
Fotbalistul român cotat la 10.000.000€, în Bundesliga!
Ce a văzut Parisul, încântător: „Magic! Unul dintre cei mai mari din toate timpurile“
Ce a văzut Parisul, încântător: „Magic! Unul dintre cei mai mari din toate timpurile“
I-a fost furat pașaportul la nuntă și nu ajunge în cantonamentul naționalei înainte de Cupa Mondială
I-a fost furat pașaportul la nuntă și nu ajunge în cantonamentul naționalei înainte de Cupa Mondială
O echipă de tradiție din Italia va intra în faliment!
O echipă de tradiție din Italia va intra în faliment!
Marius Șumudică a găsit marea problemă la Rapid și îl avertizează pe Pancu: ”Nu au șanse să prindă play-off-ul”
Marius Șumudică a găsit marea problemă la Rapid și îl avertizează pe Pancu: ”Nu au șanse să prindă play-off-ul”
Alte subiecte de interes
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Dennis Politic a anunțat ce se întâmplă cu accidentarea suferită în meciul Poli Iași - Dinamo 2-2
Dennis Politic a anunțat ce se întâmplă cu accidentarea suferită în meciul Poli Iași - Dinamo 2-2
Problemele se țin în lanț la Dinamo! Dennis Politic a ieșit schiopătând de pe teren
Problemele se țin în lanț la Dinamo! Dennis Politic a ieșit schiopătând de pe teren
CITESTE SI
Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

stirileprotv Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

stirileprotv Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

stirileprotv FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!