A venit anunțul în cazul lui Dennis Politic: "Patru ani de contract"

Cumpărat cu aproape un milion de euro și cu Alexandru Musi dat la schimb, Dennis Politic nu a reușit să impresioneze la FCSB, iar după doar câteva luni a fost trimis, sub formă de împrumut, la o echipă aflată în lupta pentru evitarea retrogradării.

Mihai Stoica: "Dennis Politic trebuie să se întoarcă la noi. O să vedem dacă va mai juca"

Politic nu a avut multe realizări nici la Sibiu, iar în play-out a jucat un singur meci, ulterior suferind o accidentare.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, anunță că fostul dinamovist se va întoarce în vară la FCSB, însă nu este clar dacă Politic va face parte din planurile pentru sezonul următor. Un rol important în această decizie îl va avea și Florinel Coman, care s-ar putea întoarce la formația roș-albastră.

"Politic e jucătorul nostru. Trebuie să se întoarcă la noi. După, vom vedea. Mai are patru ani de contract. O să vedem dacă va mai juca la noi. Poate se întoarce Coman, cine știe?!", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.