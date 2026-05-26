Prima mutare de la Real Madrid în era Jose Mourinho: „A acceptat”

Antrenorul portughez va fi noul tehnician al lui Real Madrid, după ultimul sezon dezastruos fără trofeu pe „Santiago Bernabeu”.

Jose Mourinho se gândește deja la mutările pe care le va face în momentul în care va veni la cârma echipei madrilene.

Fotbalistul e gata să semneze cu Real Madrid

Madrilenii vor să rezolve prelungirea înțelegerilor cu fotbaliștii care vor intra în continuare în planurile lui Jose Mourinho, iar Antonio Rudiger este unul dintre aceștia.

Fundașul central german rămâne fără contract în această vară, iar cele două părți au o înțelegere la nivel verbal pentru a prelungi contractul până în 2027, conform lui Fabrizio Romano.

Fotbalistul a acceptat propunerea lui Real Madrid, iar anunțul oficial va veni după alegerile de la formația spaniolă.