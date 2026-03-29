Atacantul german Youssoufa Moukoko, născut în Camerun, era considerat în urmă cu doar un an și jumătate viitorul vârf al naționalei Germaniei, dar în vara lui 2025 a părăsit Borussia Dortmund și a semnat, surprinzător, în Danemarca, bătând palma cu FC Copenhaga.

La acel moment, atacantul a semnat un contract pe cinci sezoane, valabil până în vara lui 2030. A preluat tricoul cu numărul 9, dar altele erau așteptările în privința sa!

Youssoufa Moukoko era văzut drept următorul star al Barcelonei

În vara lui 2025, transferul s-a realizat pentru 5 milioane de euro, sumă ce poate ajunge la 7 milioane în funcție de performanțe. Dortmund a păstrat un procent dintr-o eventuală revânzare.

Înainte de trecerea în Danemarca, Moukoko a bifat 99 de meciuri în tricoul Borussiei Dortmund, în care a marcat de 18 ori, inclusiv în Bundesliga și Champions League. Are și două selecții la naționala de seniori a Germaniei și a fost golgheter la U17 și U21.

El era supranumit ”Messi al Africii”, chiar marele Samuel Eto’o fiind cel care l-a numit ca un fotbalistcare va străluci la Barcelona, după ce a apus cariera argentinanului la clubul catalan.

”Este un jucător tânăr care joacă pentru Dortmund, pe nume Youssoufa Moukoko. Are 15 ani și este următorul jucător de top, pentru mine, după Messi.

Pe măsură ce Messi îmbătrânește, am putea pregăti foarte bine viitorul Barcelonei”, spunea camerunezul Samuel Eto’o în urmă cu șase ani, dar de atunci cariera lui Moukoko a luat o întorsătură ciudată, fără să confirme, să aibă o carieră care să explodeze.

Youssoufa Moukoko voia să câștige Liga Campionilor cu Borussia Dortmund

Chiar și Moukoko era încrezător în destinul său, iar când avea doar 13 ani afirma:

”Obiectivul meu este să devin jucător profesionist la Dortmund, să câștig Liga Campionilor cu Borussia și Balonul de Aur”.

Aventura la profesioniști a început bine, a marcat constant pentru echipa mare a Borussiei Dortmund, dar nu a avut continuitate apoi. Acum, el speră să aibă evoluții tot mai bune în Danemarca, la Copenhaga, în actuala stagiune bifând 11 goluri și două pase decisive în 35 de meciuri.

Chiar dacă statisticile nu par rele, trebuie remarcat că jumătate dintre goluri, șase, au fost marcate în patru partide de Cupa Danemarcei, contra unor formații modeste.

La ora actuală, Moukoko este cotat la numai 7 milioane de euro de site-ul Transfermarkt.