EXCLUSIV: "Negociez cu Petrescu. Gica Petrescu!" Aroganta patronului Craiovei in ziua derby-ului cu FCSB! Ce a putut sa spuna Rotaru

Dan Petrescu a plecat in Dubai pentru a fi alaturi de familie inaintea sarbatorilor de iarna.

Petrescu are discutii cu mai multe cluburi din Golf. Cele mai mari sanse sunt sa ajunga la Al Nassr, din Arabia Saudita. Clubul din Riad il curteaza de mai multe saptamani.

Petrescu nu pare sa ia in calcul pentru moment revenirea in Romania. Nici n-ar avea unde s-o faca! Singura echipa care si l-ar putea permite si care are o situatie incerta pe banca, CSU Craiova, s-a retras public din orice discutie legata de Petrescu. In ciuda zvonurilor care anuntau existenta unor negocieri intre Petrescu si Craiova, patronul Rotaru e ironic. "Negociez cu Petrescu. Cu Gica Petrescu!", e mesajul transmis de Mihai Rotaru catre www.sport.ro.

Dupa ce Cristiano Bergodi si-a dat demisia, Craiova l-a numit antrenor pe Corneliu Papura. Au existat si negocieri cu selectionerul Radoi, care a ales in cele din urma sa ramana la nationala.