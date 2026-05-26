Tottenham a pus ochii pe starul lui City: 70.000.000 de euro!

Tottenham Hotspur pregătește o mutare importantă pentru mercato-ul din vară.

Londonezii au reluat negocierile pentru transferul lui Savinho, extrema lui Manchester City.

Potrivit Daily Mail, noul antrenor Roberto De Zerbi îl consideră pe brazilian una dintre prioritățile pentru întărirea atacului, iar Spurs e gata să testeze poziția lui City cu o ofertă de 70 de milioane de euro.

Tottenham a mai încercat să îl transfere și vara trecută, însă Manchester City a refuzat atunci orice discuție. Acum, situația s-a schimbat, mai ales după sezonul modest avut de Savinho pe Etihad.

Tottenham a pus ochii pe Savinho

Brazilianul de 22 de ani a început doar 14 meciuri ca titular în toate competițiile și doar șapte în Premier League, lucru care a alimentat speculațiile legate de plecarea sa.

Fabrizio Romano a confirmat că discuțiile dintre Tottenham și reprezentanții jucătorului au fost reluate, iar Savinho este deschis unei mutări în nordul Londrei. De situația sa se interesează și Newcastle United.

Cotat la 40 de milioane de euro, Savinho a bifat în acest sezon 36 de meciuri, a marcat patru goluri și a oferit trei pase decisive.

