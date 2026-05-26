Tottenham a pus ochii pe starul lui City: 70.000.000 de euro!

Londonezii au reluat negocierile pentru transferul lui Savinho, extrema lui Manchester City.

Potrivit Daily Mail, noul antrenor Roberto De Zerbi îl consideră pe brazilian una dintre prioritățile pentru întărirea atacului, iar Spurs e gata să testeze poziția lui City cu o ofertă de 70 de milioane de euro.

Tottenham a mai încercat să îl transfere și vara trecută, însă Manchester City a refuzat atunci orice discuție. Acum, situația s-a schimbat, mai ales după sezonul modest avut de Savinho pe Etihad.

Brazilianul de 22 de ani a început doar 14 meciuri ca titular în toate competițiile și doar șapte în Premier League, lucru care a alimentat speculațiile legate de plecarea sa.