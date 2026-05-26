Pe banca grupării din Catalonia, Xavi a bifat 143 de prezențe și a înregistrat o medie de 2.07 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Surpriză uriașă! Xavi, pe lista unui gigant din Europa

AC Milan a încheiat pe 5 în Serie A și s-a despărțit la finalul sezonului de Massimiliano Allegri, care îl înlocuise la începutul stagiunii pe Sergio Conceicao la cârma ”diavolilor”.

Conform TuttoMercatoWeb, AC Milan a pus ochii pe Xavi Hernandez pentru postul de ”principal” rămas vacant în urma despărțirii de Allegri. Italienii scriu că spaniolul ar fi Planul A al lui Zlatan Ibrahimovic, consilier la echipa de pe ”San Siro”.

”Fiți cu ochii pe Xavi. Legenda Barcelonei, un cataln născut în 1980, este în prezent fără club după ce s-a despărțit de echipa Blaugrana. Are mai puțină experiență decât Iraola, alt om dorit de AC Milan pe bancă, dar are statistici bune, care includ 96 de meciuri în Qatar și 143 în Spania.

Cu Barcelona, Xavi a câștigat La Liga și Supercupa Spaniei în 2023. Formația lui preferată? E simplu, 4-3-3”, a scris TMW.

Xavi s-a retras din fotbal în 2019, la Al Sadd, pe care a început să o pregătească imediat după. El a ajuns în Qatar după ce în 2015 s-a despărțit de singura echipă la care a evoluat în Europa, FC Barcelona.

Pentru formația din Catalonia, Xavi a bifat 767 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 85 de goluri și, pe deasupra, a oferit și 186 de assist-uri în aproape 60.000 de minute petrecute la club.

Massimiliano Allegri, OUT de la AC Milan!

„După dezamăgirea de anul trecut, mandatul primit de la acționari a fost clar: revenirea în Liga Campionilor și construirea unei baze solide pentru a concura constant la câștigarea titlului în Serie A.

Pentru cea mai mare parte a acestui sezon, ne-am aflat în primele două locuri în clasament, cu șanse reale de a lupta pentru Scudetto. Totuși, ultima parte a campionatului a fost complet inconsecventă față de evoluția de până atunci. Înfrângerea dureroasă de aseară, în ultima etapă, a transformat întregul sezon într-un eșec clar și fără echivoc.

A sosit momentul schimbării și al unei reorganizări complete a operațiunilor fotbalistice.

Efectiv imediat, ne despărțim de:

- CEO-ul Giorgio Furlani

- Directorul Sportiv Igli Tare

- Antrenorul principal Massimiliano Allegri

- Directorul Tehnic Geoffrey Moncada

Le mulțumim fiecăruia pentru munca și dedicarea arătată față de AC Milan pe durata mandatului lor.

Anunțuri suplimentare privind noile numiri vor fi făcute în perioada următoare, cu obiectivul de a fi bine pregătiți și organizați pentru noul sezon”, este comunicatul transmis de AC Milan pe site-ul oficial.