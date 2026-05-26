Decizia luată de Jamie Vardy după ce a retrogradat în Serie B cu Cremonese

Atacantul englez a decis să plece de la US Cremonese, după retrogradarea echipei în Serie B.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Vardy le-a transmis deja șefilor clubului că nu dorește să continue în ligile inferioare din Italia și că este pregătit pentru un nou capitol al carierei, deși are 39 de ani.

Unde poate ajunge Jamie Vardy

Cremonese a încheiat sezonul pe locul 18 în Serie A, cu 34 de puncte, la patru de salvare. Chiar dacă echipa a avut un sezon slab, Vardy a fost unul dintre puținii jucători care au ieșit în evidență.