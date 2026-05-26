Decizia luată de Jamie Vardy după ce a retrogradat în Serie B cu Cremonese

Decizia luată de Jamie Vardy după ce a retrogradat în Serie B cu Cremonese Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jamie Vardy își încheie aventura din Italia după doar un sezon. 

TAGS:
Jamie VardycremonseLeicestersheffield wednesday
Din articol

Atacantul englez a decis să plece de la US Cremonese, după retrogradarea echipei în Serie B.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Vardy le-a transmis deja șefilor clubului că nu dorește să continue în ligile inferioare din Italia și că este pregătit pentru un nou capitol al carierei, deși are 39 de ani.

Unde poate ajunge Jamie Vardy

Cremonese a încheiat sezonul pe locul 18 în Serie A, cu 34 de puncte, la patru de salvare. Chiar dacă echipa a avut un sezon slab, Vardy a fost unul dintre puținii jucători care au ieșit în evidență.

Fostul atacant al lui Leicester City a bifat 29 de meciuri în toate competițiile, a marcat șapte goluri și a oferit trei pase decisive.

Liber de contract în această vară, Vardy a atras deja interes din Europa, MLS și Arabia Saudită. În presa din Anglia a apărut și varianta unei reveniri la Sheffield Wednesday, echipa sa de suflet.

Atacantul nu pare însă pregătit să se retragă și vrea să continue la un nivel competitiv, chiar dacă va împlini 40 de ani în martie 2027.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Anunț important pentru toți clienții DIGI: se „euroizează” facturile. Noile tarife anunțate de companie
Anunț important pentru toți clienții DIGI: se „euroizează” facturile. Noile tarife anunțate de companie
ARTICOLE PE SUBIECT
FRF a luat decizia și a făcut anunțul: „Confirmăm!“
FRF a luat decizia și a făcut anunțul: „Confirmăm!“
„Marea schimbare e mentalitatea.” Longeviva Sorana Cîrstea, lăudată de o fostă rivală deja retrasă din tenis
„Marea schimbare e mentalitatea.” Longeviva Sorana Cîrstea, lăudată de o fostă rivală deja retrasă din tenis
Când și unde se joacă Supercupa României, Universitatea Craiova - Universitatea Cluj
Când și unde se joacă Supercupa României, Universitatea Craiova - Universitatea Cluj
ULTIMELE STIRI
Prima mutare de la Real Madrid în era Jose Mourinho: „A acceptat”
Prima mutare de la Real Madrid în era Jose Mourinho: „A acceptat”
Surpriză uriașă! Xavi, pe lista unui gigant din Europa
Surpriză uriașă! Xavi, pe lista unui gigant din Europa
E gata să schimbe echipa din sezonul următor: ”Sunt discuții avansate”
E gata să schimbe echipa din sezonul următor: ”Sunt discuții avansate”
Elevul lui Răzvan Lucescu și colegii lui Andrei Rațiu și Horațiu Moldovan, în lotul Ghanei pentru CM 2026
Elevul lui Răzvan Lucescu și colegii lui Andrei Rațiu și Horațiu Moldovan, în lotul Ghanei pentru CM 2026
Iubita campionului de la Universitatea Craiova a primit un telefon misterios și a avut parte de o surpriză: ”Am fost sunată!”
Iubita campionului de la Universitatea Craiova a primit un telefon misterios și a avut parte de o surpriză: ”Am fost sunată!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Încep negocierile pentru transfer după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Ofertă bună”

Încep negocierile pentru transfer după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Ofertă bună”

Jose Mourinho transferă de la Cristi Chivu! Starul lui Inter, dorit de Real Madrid

Jose Mourinho transferă de la Cristi Chivu! Starul lui Inter, dorit de Real Madrid

CSA Steaua i-a găsit înlocuitor lui Daniel Oprița! Un fost campion al roș-albaștrilor, favorit să preia echipa

CSA Steaua i-a găsit înlocuitor lui Daniel Oprița! Un fost campion al roș-albaștrilor, favorit să preia echipa

A venit anunțul în cazul lui Dennis Politic: "Patru ani de contract"

A venit anunțul în cazul lui Dennis Politic: "Patru ani de contract"

Plecat de la FCSB, a fost imediat ofertat de rivale! Decizia luată

Plecat de la FCSB, a fost imediat ofertat de rivale! Decizia luată

Lovitură pentru FCSB! S-a accidentat și e OUT în barajul cu Dinamo: ”Nu cred că poate”

Lovitură pentru FCSB! S-a accidentat și e OUT în barajul cu Dinamo: ”Nu cred că poate”



Recomandarile redactiei
E gata să schimbe echipa din sezonul următor: ”Sunt discuții avansate”
E gata să schimbe echipa din sezonul următor: ”Sunt discuții avansate”
Surpriză uriașă! Xavi, pe lista unui gigant din Europa
Surpriză uriașă! Xavi, pe lista unui gigant din Europa
Arabii vin după starul Craiovei: „Principala țintă!“
Arabii vin după starul Craiovei: „Principala țintă!“
Pancu pune piciorul în prag! A solicitat cinci transferuri la Rapid: ”Am discutat de două ori cu Dan Șucu!”
Pancu pune piciorul în prag! A solicitat cinci transferuri la Rapid: ”Am discutat de două ori cu Dan Șucu!”
Un Rapid numit Dorință a semănat a neputință
Un Rapid numit Dorință a semănat a neputință
Alte subiecte de interes
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Ce bine e să fii lider în Anglia! Arsenal, 5-0 cu Chelsea pentru titlu, și Leicester City, 5-0 cu Southampton pentru promovare, în două meciuri la indigo
Ce bine e să fii lider în Anglia! Arsenal, 5-0 cu Chelsea pentru titlu, și Leicester City, 5-0 cu Southampton pentru promovare, în două meciuri la indigo
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Surpriză în Premier League! Ole Gunnar Solskjaer, gata să preia o echipă de tradiție
Surpriză în Premier League! Ole Gunnar Solskjaer, gata să preia o echipă de tradiție
"Cel mai dezastruos start de meci". Cardiff a ratat două penalty-uri în 10 minute. Cât s-a terminat meciul cu Sheffield Wednesday
"Cel mai dezastruos start de meci". Cardiff a ratat două penalty-uri în 10 minute. Cât s-a terminat meciul cu Sheffield Wednesday
Se pregătește de Premier League și Mondial! Românul de 19 ani care joacă pentru naționala Canadei este omul momentului la Sheffield Wednesday
Se pregătește de Premier League și Mondial! Românul de 19 ani care joacă pentru naționala Canadei este omul momentului la Sheffield Wednesday
CITESTE SI
Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

stirileprotv Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

stirileprotv Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

stirileprotv FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!