Robben si Rafinha, inca un an la Bayern! Olandezul zburator va juca cel putin pana la 35 de ani pe Allianz Arena

Veteranii Arjen Robben si Rafinha vor evolua la campioana Germaniei, Bayern Munchen, si in sezonul viitor, dupa ce partile au cazut de acord sa prelungeasca intelegerea cu inca un an, a anuntat clubul din Bundesliga.

Robben, 34 de ani, a sosit la club in 2009, in timp ce fundasul brazilian Rafinha, de 32 de ani, a fost adus in 2011.

"Suntem foarte incantati sa anuntam prelungirea intelegerilor cu cei doi jucatori. Atat Robben, cat si Rafinha fac parte din planurile noastre pentru sezonul urmator si vor avea un rol important", se arata intr-un comunicat al gruparii bavareze.

Un alt veteran pe care Bayern il va pastra este aripa Franck Ribery, 35 de ani, el semnand deja contractul pentru anul viitor.