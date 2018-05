Patru pleaca, alti doi vor fi chemati la discutii! Cine sunt fotbalistii carora Becali le va spune "la revedere" peste 2 saptamani

Dezamagit de infrangerea de la Iasi, care a pozitionat FCSB drept a doua favorita la titlu, Becali a anuntat ca se gandeste sa ii vanda pe Alibec si Budescu, dar si sa il lase sa plece pe Teixeira.

Suparat pe infrangerea echipei sale la Iasi, Becali a avut o iesire in stilul caracteristic. Acesta a anuntat ca se gandeste sa nu mai bage bani si sa ii vanda pe Budescu si Alibec, precum si sa-l lase sa plece pe Felipe Teixeira, veteran al carui contract expira la vara.

In ciuda iesirii de la finalul meciului cu CSM Iasi, incheiat 0-1, Becali nu mai este totusi atat de radical. Becali intinde coarda cand spune ca va renunta la cei mai buni jucatori ai sai.

Totusi, exista cateva nume de care formatia ros-albastra se va desparti la finalul sezonului, peste mai putin de doua saptamani.

Primii doi fotbalisti care vor pleca sunt fundasii Artur Jorge si Ionut Larie. Primului ii expira imprumutul de la Braga, in timp ce cel de-al doilea a fost scos din circuit in ultima perioada, fiind anuntat ca nu mai intra in calculele echipei.

De asemenea, Cristi Tanase isi va incheia intelegerea. El a venit in iarna si a semnat un contract valabil pentru doar 4 luni. Inca din momentul semnarii, el a anuntat ca la vara isi va cauta un angajament in strainatate.

Al patrulea jucator de care FCSB se va desparti este portarul Edi Stancioiu. Veteranul goalkeeper este a treia varianta de portar, dupa Balgradean si Andrei Vlad.



Urmeaza discutii cu alti doi jucatori

Pe de alta parte, alti doi fotbalisti vor ajunge la discutii cu Becali.

Primul este Felipe Teixeira, care isi incheie contractul. Acesta are in prezent un salariu de 20.000 euro lunar, considerat ca fiind destul de mare de patronul Becali. Portughezul are 38 de ani si inca nu s-a hotarat nici el ce va face la finalul stagiunii.

Celalalt jucator care ar putea fi chemat la discutii este Valerica Gaman. Adus in iarna, fundasul a semnat pana in 2020, dar a dezamagit si la ultimele meciuri nici macar nu a facut parte din lotul echipei. Acestuia i s-ar putea propune rezilierea contractului.