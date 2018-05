Vestea pe care o asteptau toti fanii Realului inainte de finala Ligii cu Liverpool! Ce se intampla cu Cristiano Ronaldo dupa accidentarea din El Clasico

Cristiano Ronaldo a revenit la antrenamente pentru prima data dupa accidentarea suferita la El Clasico.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Emotiile fanilor celor de la Real Madrid au fost risipite - Cristiano Ronaldo si-a revenit dupa accidentarea din partida cu Barcelona si va fi pe teren la finala UEFA Champions League contra celor de la FC Liverpool. Partida de pe 26 mai de pe stadionul Olimpic din Kiev va fi in direct la Pro TV de la ora 21.45.

Cristiano Ronaldo si-a sucit glezna la golul marcat de el in minutul 14 si a fost inlocuit la pauza de catre Zinedine Zidane. Ronaldo a ratat si partida pierduta cu 3-2 in fata celor de la Sevilla. Ronaldo a fost prezent la antrenamentul de astazi insa nu s-a pregatit la aceeasi intensitate cu colegii sai, facand si exercitii speciale. Astfel, sunt sanse mici ca Ronaldo sa fie implicat in partida cu Celta vigo din weekend.

Atat Ronaldo, cat si Dani Carvajal vor reveni pe teren cel mai probabil la partida cu Villarreal din ultima etapa. In schimb, Isco si-a revenit mai rapid si ar putea fi pe teren si sambata cu Celta.