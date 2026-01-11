FOTO Petrolul Ploiești, eșec drastic în ultimul amical din Turcia!

Petrolul Ploiești, eșec drastic &icirc;n ultimul amical din Turcia!
”Lupii galbeni” înregistraseră o victorie și un egal în primele două meciuri de pregătire.

Petrolul Ploieşti a fost învinsă de formaţia poloneză GKS Katowice cu scorul de 3-0 (1-0), duminică, la Belek, în ultimul meci amical al prahovenilor în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia), potrivit paginii de Facebook a clubului.

Borja Galan (43), Eman Markovic (51) şi Adam Zrelak (63) au marcat golurile echipei aflate pe locul 16 (din 18 formaţii) în Ekstraklasa.

Antrenorul Eugen Neagoe a început cu: Krell - Ricardinho, Papp, Prce, Sălceanu - Dulca, Dongmo - Jyry, Rafinha, V. Gheorghe - Grozav.

Rezerve au fost: Bălbărău - Diogo Rodrigues, Guilherme, B. Marian, Mateiu, Hanca, A. Dumitrache, D. Paraschiv, R. Manolache, Chică-Roşă.

Pe 6 ianuarie, Petrolul a remizat cu formaţia turcă Gaziantep FK, 1-1, iar pe 9 ianuarie a învins formaţia turcă Fatih Karagumruk cu scorul de 2-1.

Declarația făcută de Maduro din &icirc;nchisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela
Ion Gurău și Radu Negru, de nedespărțit! Au semnat din nou împreună, acum în străinătate
Portarul româno-italian care a jucat la Juventus, Torino și Bari, transfer definitiv în România!
Dinamo - Gangwon FC ACUM! Testul final al ”câinilor” din Antalya
Karim Benzema, momit cu un munte de bani să semneze! Starul francez va lua decizia
Trei românce s-au calificat „la pachet” pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Adelaide
„Rămas-bun care doare!” Adrian Șut, scrisoare emoționantă după ce a plecat de la FCSB: „Aici am devenit bărbat”
CFR Cluj și-a adus "tanc" în apărare! Campionul prezentat azi de ardeleni
Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru în Arabia Saudită!

"Nu există comparație între mine și Conte!" Chivu, categoric înainte de Inter - Napoli

Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: ”Poate face un salt important!”

Cristi Chivu a ajuns la un acord cu șefii lui Inter și a anunțat decizia: ”Asta am stabilit!”

Mario Balotelli l-a descris într-un singur cuvânt pe Cristi Chivu

Răspunsul lui Adrian Șut pentru Darius Olaru după plecarea de la FCSB



Dinamo - Gangwon FC ACUM! Testul final al ”câinilor” din Antalya
CFR Cluj și-a adus "tanc" în apărare! Campionul prezentat azi de ardeleni
Karim Benzema, momit cu un munte de bani să semneze! Starul francez va lua decizia
SPECIAL | Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
„Rămas-bun care doare!” Adrian Șut, scrisoare emoționantă după ce a plecat de la FCSB: „Aici am devenit bărbat”
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
Spectacol, nu razboi! Imagini incredibile de la sarbatoarea ultrasilor din Polonia! VIDEO & FOTO
Ce spune Eugen Neagoe despre revenirea la Universitatea Craiova: ”Sunt sincer”
Reacție oficială de la FC Argeș, după ce Eugen Neagoe a bătut palma cu Petrolul Ploiești
Gicu Grozav e sincer după egalul din Bănie: ”Am fost aproape să câștigăm”
stirileprotv SUA au atacat Statul Islamic în Siria după uciderea a trei americani. VIDEO

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

stirileprotv Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara

stirileprotv Declarația făcută de Maduro din închisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela

