Petrolul Ploieşti a fost învinsă de formaţia poloneză GKS Katowice cu scorul de 3-0 (1-0), duminică, la Belek, în ultimul meci amical al prahovenilor în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia), potrivit paginii de Facebook a clubului.

Borja Galan (43), Eman Markovic (51) şi Adam Zrelak (63) au marcat golurile echipei aflate pe locul 16 (din 18 formaţii) în Ekstraklasa.

