Petrolul Ploieşti a fost învinsă de formaţia poloneză GKS Katowice cu scorul de 3-0 (1-0), duminică, la Belek, în ultimul meci amical al prahovenilor în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia), potrivit paginii de Facebook a clubului.
Borja Galan (43), Eman Markovic (51) şi Adam Zrelak (63) au marcat golurile echipei aflate pe locul 16 (din 18 formaţii) în Ekstraklasa.
Antrenorul Eugen Neagoe a început cu: Krell - Ricardinho, Papp, Prce, Sălceanu - Dulca, Dongmo - Jyry, Rafinha, V. Gheorghe - Grozav.
Rezerve au fost: Bălbărău - Diogo Rodrigues, Guilherme, B. Marian, Mateiu, Hanca, A. Dumitrache, D. Paraschiv, R. Manolache, Chică-Roşă.
Pe 6 ianuarie, Petrolul a remizat cu formaţia turcă Gaziantep FK, 1-1, iar pe 9 ianuarie a învins formaţia turcă Fatih Karagumruk cu scorul de 2-1.