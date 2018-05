ULTIMA ORA | UEFA a anuntat decizia inainte de finala Europa League! Ce se intampla cu Diego Simeone

Atletico Madrid a facut apel la suspendarea lui Simeone.

Antrenorul celor de la Atletico Madrid, Diego Simeone, nu va fi pe banca la finala Europa League cu Olympique Marseille care va avea loc miercuri pe 16 mai de la ora 21.45 in direct la Pro TV! Meciul ce se va desfasura la Lyon poate insemna ca Franta sa aiba 4 echipe in vitoarea editie a UEFA Champions League, Marseille fiind in acest moment pe locul 4, care duce in Europa League, la 1 punct in spatele lui Monaco, aflata pe pozitia a 3-a ce duce in preliminariile Europa League.

UEFA a decis sa respinga apelul facut de Atletico Madrid si mentine suspendarea de 4 partide primita de Diego Simeone dupa ce acesta insultat un oficial al meciului cu Arsenal din mansa tur a semifinalelor.

Astfel, Diego Simeone va sta in tribuna la finala Europa League dar si in viitoarea editie a UEFA Champions League, acolo unde Atletico este deja calificata (primele 2 meciuri din grupe sau primul meci din grupe si Supercupa Europei).