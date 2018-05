VIDEO Romania danseaza, Romania se distreaza la Budapesta :) Fetele de la CSM au cantat "Dragostea din tei" inainte de Final Four-ul Ligii Campionilor

CSM Bucuresti joaca semifinala Ligii Campionilor sambata, de la 16:15.

Fetele de la CSM Bucuresti au facut spectacol astazi la Budapesta, la evenimentul de prezentare a echipelor care joaca Final Four-ul Ligii Campionilor.

Bella Gulden si-a aratat calitatile de dansatoare, apoi, la cererea publicului, Cristina Neagu a dat tonul la cantat.

"Dragostea din tei" a fost melodia aleasa de fetele de la CSM.

CSM Bucuresti joaca maine semifinala cu Gyor, de la ora 16:15.

In cealalta semifinala se intalnesc Rostov si Vardar.

"Creste putin tensiunea, maine jucam, este cel mai important meci al sezonului. Dar incercam sa ne si relaxam, este un spectacol si trebuie sa ne bucuram de el. Trebuie sa fim concentrate la maximum si sa dam totul pe teren, asta e cel mai important. Cred ca avem sanse egale cu Gyor in meciul de maine. Nu exista o favorita in acest Final Four" - Cristina Neagu.