Una caldă, una rece pentru Florinel Coman, în debutul anului 2026. Fostul star al FCSB-ului a pășit cu dreptul în noul an, cu un gol spectaculos după cum Sport.ro a arătat aici, însă, în partida imediat următoare, a părăsit gazonul înjurând!

Consolarea românului e că, în ciuda celor întâmplate în meciul Al-Arabi – Al-Gharafa (1-2), accidentarea sa n-a fost, totuși, atât de gravă, încât să-l treacă pe tușă pentru o perioadă lungă. De fapt, potrivit presei arabe, Coman va fi în lot pentru următoarea confruntare a „leoparzilor“. Mai mult decât atât, Coman e chiar dat titular, în avancronica meciului care îi poate oferi o premieră spectaculoasă.

Florinel Coman, anunțat titular în meciul de un milion de euro

Doha, capitala Qatarului, va găzdui, joi (ora 18:00), a 3-a ediție a Supercupei Qatar / Emiratelor Arabe Unite. De această dată, acest duel va aduce Al-Gharafa (Qatar) față în față cu Sharjah (Emiratele Arabe Unite).

Miza duelului, pe lângă un trofeu prestigios pe plan local, e cecul de aproximativ un milion de euro care va fi acordat formației câștigătoare. Învinsa se va alege cu „doar“ 500,000 de euro.

În cazul în care va câștiga Supercupa Qatar / Emiratelor, Florinel Coman își va trece în palmares primul trofeu cucerit cu Al-Gharafa. Și, având în vedere că e anunțat titular la gazde, Coman are șansa de a contribui decisiv la această performanță.

Jurnaliștii arabi au notat că, cel mai probabil, antrenorul Pedro Martins va miza pe tridentul ofensiv format din Brahimi, Joselu și Coman pentru confruntarea cu Sharjah.

