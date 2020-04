Lovitura URIASA pentru Real Madrid! Ar putea ramane fara starul pe care il dadeau ca si transferat: "Nu am acceptat nimic inca! Raman deschis la alte optiuni"

Real Madrid ar fi ajuns deja la o intelegere cu Ajax pentru transferul lui Donny van de Beek, insa ultima declaratie a jucatorului ii ingrijoreaza pe madrileni.

Desi nu va mai ramane la Ajax din sezonul urmator, Donny van de Beek nu pare decis in legatura cu viitorul sau, dupa cum a declarat in cel mai recent interviu, acordat revistei Helden.

"Sa joci pe teren este intotdeauna o placere, insa nu, nu am inceput sa iau lectii de spaniola. Nu am acceptat nimic inca, ramane totul deschis pentru alte optiuni. Stiu ce am aici, la Ajax sunt iubit si iubesc Ajax.

Sentimentele mele trebuie sa fie pozitive fata de club. Nu trebuie doar sa ma iubeasca, vreau sa ma potrivesc sistemului de joc si desigur, sa stiu cate miunte pe teren voi primi", a declarat van de Beek conform sursei citate.

Declaratia mijlocasului contrazice tot ce s-a scris in presa internationala pana acum, cum ca deja ar fi batut palma cu Real Madrid, refuzand si Tottenham din acest considerent.