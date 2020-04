Dan Nistor, despre transferul istoric al lui Florinel Coman in MLS: "Aberatii, trebuie sa aratam fotbal mai intai"

Florinel Coman ar putea prinde transferul vietii in Statele Unite ale Americii.

Gigi Becali a vorbit despre o mutare a lui Coman in MLS, la Orlando, pe aproximativ 10 milioane de euro. Patronul FCSB a declarat ca a avut oferta americanilor pe masa in luna ferbruarie, insa a refuzat oferta. Acum insa, Becali a reconsiderat situatia si spune ca renunta la "perla" sa pentru 9 milioane de euro, chiar si in trei transe.

Dan Nistor e de parere ca un asemenea transfer, pe o asemenea suma, nu se poate realiza.

"Prost nu e cel care cere, prost e cel care da. Mi se par foarte mari aberatii. Se vorbeste de foarte multe milioane de euro si noi deocamdata scartaim.

Trebuie sa aratam mai mult fotbal, sa aratam si in Europa si apoi se poate vorbi de sute de milioane si de miliarde si mai stiu eu ce", a spus Nistor, la Antena Sport.