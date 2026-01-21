GALERIE FOTO GOOOOOL! Szoboszlai a înscris cum rar se vede în UCL. Reacția presei din Ungaria

Marseille - Liverpool se joacă în aceste momente, iar partida poate fi urmărită live text pe Sport.ro.

Dominik SzoboszlaiOlympique MarseilleLiverpool
Dominik Szoboszlai a deschis scorul pentru Liverpool cu o execuție spectaculoasă, chiar înainte de pauză, în meciul cu Olympique Marseille, din etapa a 7-a a grupei unice din Liga Campionilor.

În minutul 45+1, „cormoranii” au obținut o lovitură liberă de la marginea careului, dintr-o poziție ideală. Zidul francezilor a fost format din patru jucători, însă niciunul nu s-a așezat jos, iar Szoboszlai a profitat.

Mijlocașul maghiar a trimis un șut pe jos, „la firul ierbii”, mingea a trecut pe sub zidul sărit al gazdelor și s-a dus lângă bară, fără șanse pentru portarul Rulli. VEZI FOTO

Ce a scris presa din Ungaria

Presa din Ungaria a reacționat rapid după reușita fotbalistului de 25 de ani.

„Szoboszlai a executat foarte inteligent lovitura liberă, pe jos. Zidul a sărit, mingea a ajuns în colțul stâng, iar Rulli a atins-o doar cu vârful degetelor. Un gol superb. 0-1”, au scris jurnaliștii de la Nemzetisport.hu.

Pentru Szoboszlai, reușita din această seară este a șaptea în cele 30 de meciuri disputate în acest sezon pentru Liverpool, mijlocașul mai având și cinci pase decisive în toate competițiile.

