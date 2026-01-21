Dominik Szoboszlai a deschis scorul pentru Liverpool cu o execuție spectaculoasă, chiar înainte de pauză, în meciul cu Olympique Marseille, din etapa a 7-a a grupei unice din Liga Campionilor.



În minutul 45+1, „cormoranii” au obținut o lovitură liberă de la marginea careului, dintr-o poziție ideală. Zidul francezilor a fost format din patru jucători, însă niciunul nu s-a așezat jos, iar Szoboszlai a profitat.



Mijlocașul maghiar a trimis un șut pe jos, „la firul ierbii”, mingea a trecut pe sub zidul sărit al gazdelor și s-a dus lângă bară, fără șanse pentru portarul Rulli. VEZI FOTO

