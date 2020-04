Asta da CURAJ! O echipa din Premier League il vrea cu orice pret pe Gareth Bale! Sansele ca transferul sa se faca sunt foarte mari

Gareth Bale are sanse foarte mari sa plece de la Real Madrid.



Fotbalistul celor de la Real Madrid, Gareth Bale (30 de ani), este foarte aproape sa plece de la Real Madrid. Antrenorul galacticilor, Zinedine Zidane, vrea sa scape de atacantul galez, iar acest lucru se poate intampla cel mai probabil la vara.

Potrivit presei din Spania, Everton este ultima echipa care a intrat in cursa pentru atacantul galez, insa e greu de crezut ca ar putea sa ii suporte salariul pe care il are la Real Madrid si anume 17 milioane de euro. Bale va trebuie sa accepte o reducere considerabila de salariu in cazul in care vrea sa plece de pe Bernabeu pentru a juca mai mult. Atuul pe care il are Everton, este ca la carma echipei se afla Carlo Ancelotii, cel care l-a mai antrenat pe Bale, in 2014, la Real Madrid.