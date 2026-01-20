Arsenal a controlat prima repriză și a meritat să fie în avantaj la pauză. Gabriel Jesus a deschis scorul după doar zece minute, când a deviat în poarta lui Yann Sommer o încercare de-ale lui Timber.

TMW, după Inter – Arsenal 1-3: ”Arsenal pare superioară tuturor!”

Nerazzurrii au reușit să restabilească egalitatea relativ repede, prin Petar Sucic (min. 18), dar Gabriel Jesus a apărut bine la finalizare la un corner din minutul 31.

Actul secund a fost ceva mai echilibrat, iar, spre dezamăgirea lui Chivu, ”Tunarii” au reușit să se desprindă pe tabelă abia în minutul 84. Astfel, Inter încasează a treia înfrângere la rând și părăsește zona primelor opt echipe, care duce direct în optimile Champions League.

Italienii de la TuttoMercatoWeb nu au fost prea duri cu antrenorul român pentru eșecul de pe San Siro și i-au acordat tehnicianului nota 6. Jurnaliștii din ”Cizmă” au lăudat chiar prestația nerazzurrilor, însă au transmis că, în momentul de față, nicio echipă din Europa nu le poate sta în față ”Tunarilor”.

”Chivu probabil că i-a pregătit bine pe jucătorii săi, știind că vor întâlni un adevărat măcel contra lui Arsenal. Meritul Interului din această seară este că nu dezbină nici măcar atunci când atacul lui Arsenal pare copleșitor. Nerazzurrii rămân în joc și un egal nu ar fi nemeritat, însă sunt loviți decisiv de un Arsenal care pare pur și simplu superior. Probabil superior tuturor, sau aproape tuturor, în Europa”, au scris cei de la TuttoMercatoWeb.

